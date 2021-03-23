Обезглавившую ребенка няню выпустят на свободу и депортируют в Узбекистан

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, осужденную в 2017 году за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения, сообщает РИА «Новости» .

Гюльчехра Бобокулова. Няня, обезглавившая ребенка в Москве в 2016 году.

Напомним, трагедия произошла в Москве в феврале 2016 года. Бобокулова, работавшая няней, убила четырехлетнюю девочку и подожгла квартиру.

Женщина около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка и угрожала прохожим. После этого задержали ряд лиц из окружения няни, чтобы проверить на причастность к террористам.

В январе 2017 года Бобокулову осудили и направили на принудительное лечение в российский стационар. Ранее СМИ сообщили, что вскоре женщину выпустят на свободу — это вызвало скандал.

«В отношении указанного лица в 2017 году на основании части четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“ принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации. После окончания лечения она подлежит депортации за пределы России», — рассказали изданию в МВД России.

Таким образом в министерстве заверили, что осужденную за убийство Бобокулову вышлют из России сразу после окончания принудительного лечения.

Ранее экспертиза показала, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Ее судили за убийство ребенка, поджог и заведомо ­ложное сообщение о взрыве.

Как уточняет «МК», Бобокулова находится в психиатрической клинике в Казани. Ее мать рассказала изданию, что состояние женщины оценивается как стабильное и врачи разрешат депортацию при соответствующем решении.