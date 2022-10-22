Обезьяна хохочет: Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира. Конец света

В пророчествах болгарской ясновидящей будущее России было одной из основных тем, пишет bel.ru.

«Великая страна встанет с колен и займет главенствующее положение в мире», — дословно говорится в предсказании на 2022 год для России.

Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.

Владимир

В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене.

Прорицательница отмечала — именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.

Сибирь

Успешное развитие России во многом зависит от народа, считала Ванга. Прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих людей, которые станут покидать свои страны из-за нищеты и войн.

Сибирь станет сердцем России.

Украина

Дословно о будущем Украины ясновидящая сказала так: «Черноморское государство в XXI веке погрузится в войну».

Оспа обезьян

О вспышке оспы обезьян Ванга говорила ещё в 1995 году.

Старая болезнь придёт из Африки. Многие связали ее слова с появлением пандемии коронавируса, но речь всё же шла о другом недуге, что будет послан человечеству в качестве наказания.

«А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет: «А там вам сюрприз! ‘"", — говорила ведунья.

Пропасть

Ванга предрекла — в 2022 году мир еще больше разделится на бедных и богатых. Пропасть между слоями населения станет огромной и преодолеть ее не помогут никакие экономические реформы.

Конец света

По предсказаниям, он наступит в 5079 году. Задолго до этого люди станут бессмертными. Еще комета ударит по Луне, а вокруг Земли появится пояс астероидов. Будет война на Марсе. Но это уже задача потомков — отследить события, которые предсказала болгарская ведунья.

Конец света. i.ytimg.com

КГБ

Ранее болгары отвергли страшные пророчества Ванги на 2022 год. Комментаторы стали все больше верить в возможное сотрудничество Ванги с КГБ, так как в своих высказываниях она чаще превозносила Россию и критиковала Запад.