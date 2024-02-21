Обезьяна рванула на свободу из зоопарка, но "наследила" объедками

Однако свободолюбивое животное вычислили на пятый день после побега — из-за любви к объедкам, пишет Independent.

Хотя местных жителей попросили убрать в дом всю еду, чтобы вынудить животное вернуться в зоопарк, указывает Lenta.ru. Вскоре на горячую линию поступило сообщение, что сбежавшая обезьяна мирно сидит в саду у одной из жительниц города и преспокойно лакомится кормом для птичек вприкуску с пудингом. Женщина это лакомство также оставила для птиц.

На место выехали специалисты и увидели сбежавшего. Издалека по нему стрельнули дротиком с усыпляющим препаратом. Самец рухнул и захрапел.

Сонное животное поместили обратно в вольер.

Между тем малыш яванской макаки из барнаульского зоопарка познает мир. Малыш становится самостоятельным. Он уже сбегает от мамы, пробует "взрослую" еду и изучает вольер.

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