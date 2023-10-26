Обезьяна забралась в номер к туристу и изнасиловала его

Обезьяна забралась в номер отеля к британскому туристу и выбрала его в качестве сексуального объекта, передает Lenta.ru.

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Известно, что молодые люди вернулись в номер и легли спасть, однако один из них не закрыл окно.

Двое парней услышали странные звуки, поэтому зашли проверить друга и застали странную картину. На кровати туриста сидела макака и облизывала его половые органы.

Они успели сделать фото, но не хотели напугать хвостатую, чтобы она случайно не откусила ему пенис. Так, парни вышли на улицу и стали кричать по-обезьяньи.

Пострадавший не смог справиться с такой травмой и уехал утром домой первым же рейсом.

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