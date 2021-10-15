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Жизнь

Обыски начались в институте лазерной физики Сибирского отделения РАН

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, сообщает ТАСС со ссылкой источник в отделении РАН.

Спецоперация.
Спецоперация.
Открытые источники в интернете.

Следственные действия начали проходить в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении директора института Алексея Тайченачева, отмечает «Континент Сибирь». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Дело связано с исполнением договора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам.

Тайченачев был назначен на пост директора института в 2016 году, пишет Lenta.ru.

Об институте

Институт лазерной физики Сибирского отделения Академии наук СССР был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики.

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