Обыски начались в институте лазерной физики Сибирского отделения РАН

Следственные действия начали проходить в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении директора института Алексея Тайченачева, отмечает «Континент Сибирь». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дело связано с исполнением договора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работам.
Тайченачев был назначен на пост директора института в 2016 году, пишет Lenta.ru.
Об институте
Институт лазерной физики Сибирского отделения Академии наук СССР был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики.