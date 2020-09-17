Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 сентября 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Обыски прошли дома у бывшего вице-премьера Алтайского края Ирины Долговой

Бывшая вице-премьер правительства Алтайского края Ирина Долгова стала фигуранткой уголовного дела, сообщил altapress.ru информированный источник.

Ирина Долгова (в центре) на Дне поля.
Ирина Долгова (в центре) на Дне поля.
zdravalt.ru

По предварительным данным, экс-чиновнице инкриминируют превышение должностных полномочий.

По имеющимся данным, силовики уже провели обыск по месту жительства Ирины Долговой. Известно, что расследованием уголовного дела занимается краевое управление СКР.

Напомним, что Долгова совсем недавно покинула правительство Алтайского края. Причем, причиной отставки чиновницы назывались «обстоятельства личного характера».

Ирина Долгова проработала в краевой администрации 20 лет. В 2000 году она была назначена на должность директора ТФОМС, в 2012 году заняла пост начальника управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, с 2017 года была министром здравоохранения региона, а в октябре 2018 года стала зампредседателя правительства Алтайского края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость