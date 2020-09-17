Обыски прошли дома у бывшего вице-премьера Алтайского края Ирины Долговой

По предварительным данным, экс-чиновнице инкриминируют превышение должностных полномочий.

По имеющимся данным, силовики уже провели обыск по месту жительства Ирины Долговой. Известно, что расследованием уголовного дела занимается краевое управление СКР.

Напомним, что Долгова совсем недавно покинула правительство Алтайского края. Причем, причиной отставки чиновницы назывались «обстоятельства личного характера».

Ирина Долгова проработала в краевой администрации 20 лет. В 2000 году она была назначена на должность директора ТФОМС, в 2012 году заняла пост начальника управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, с 2017 года была министром здравоохранения региона, а в октябре 2018 года стала зампредседателя правительства Алтайского края.