Объем погрузки кокса в Алтайском регионе ЗСЖД в мае вырос на 11,5%

По оперативной информации, в мае 2020 года в регионе было погружено 301 тыс. тонн кокса, что на 11,5% больше, чем в мае прошлого года. Всего в январе-мае 2020 года погрузка кокса на Алтае составила 1,4 млн тонн. Это на 0,2% больше к аналогичному периоду прошлого года.