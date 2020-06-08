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Объем погрузки кокса в Алтайском регионе ЗСЖД в мае вырос на 11,5%

По оперативной информации, в мае 2020 года в регионе было погружено 301 тыс. тонн кокса, что на 11,5% больше, чем в мае прошлого года. Всего в январе-мае 2020 года погрузка кокса на Алтае составила 1,4 млн тонн. Это на 0,2% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Рост объема погрузки обеспечило одно из крупнейших коксохимических предприятий России — АО «Алтай-Кокс». Его производство включает все технологические процессы — от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ОАО «РЖД» реализован ряд решений для дистанционного взаимодействия с клиентами по некоторым ключевым процессам, связанным с перевозкой грузов и договорных отношений.

Так, для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматической пролонгации на 3 месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.

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