Объем погрузки кокса в Алтайском регионе ЗСЖД в мае вырос на 11,5%

Рост объема погрузки обеспечило одно из крупнейших коксохимических предприятий России — АО «Алтай-Кокс». Его производство включает все технологические процессы — от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции.
Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ОАО «РЖД» реализован ряд решений для дистанционного взаимодействия с клиентами по некоторым ключевым процессам, связанным с перевозкой грузов и договорных отношений.
Так, для минимизации личных контактов и в целях поддержки бизнеса установлен порядок автоматической пролонгации на 3 месяца договоров, заключаемых при организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Пролонгированы истекающие в ближайший срок документы, необходимые клиентам для осуществления погрузо-разгрузочных работ.