29 августа
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Жизнь

Объездил полмира, но всегда навещал Алтай. Чем был известен первый сибирский импрессионист — Андрей Никулин

Помните фильмы “Руслан и Людмила”, “Конек-горбунок”, “Кощей Бессмертный”? Их художником был Андрей Никулин, который еще в детстве перебрался с семьей в Барнаул и получил здесь образование. Altpress.ru рассазывает, как благодаря маленькому городу художник получил мировую известность.

Андрей Никулин (крайний справа) с художниками Чеботаревым и Пантелеевым за работой для фильма «Новый Гулливер» киностудии «Мосфильм». 1935 год.
Андрей Никулин (крайний справа) с художниками Чеботаревым и Пантелеевым за работой для фильма «Новый Гулливер» киностудии «Мосфильм». 1935 год.
ghmak.ru
  • Согласно копии свидетельства о рождении, которая хранится в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, Андрей Никулин родился 18 августа 1878 года в селе Камышловском Тобольской губернии. Но сам художник почему-то своей датой рождения указывал 14 августа.
  • Андрей Никулин перебрался с семьей в Барнаул еще ребенком. Здесь он много рисовал. Однажды барин увидел его рисунок и показал местной интеллигенции. Этот момент стал решающим в судьбе художника — родители отдали сына в Барнаульское окружное горное училище, единственное, в котором преподавали рисование.
Художник Андрей Никулин.
Художник Андрей Никулин.
altlib.ru
  • На старших курсах училища Андрей Никулин принимал участие в оформлении любительских спектаклей и благотворительных концертов в Народном доме.
  • В 1898 году Андрей Никулин поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица в Санкт-Петербурге на театрально-декорационное отделение.
Картина &quot;Катунь&quot;, начало 1910-х годов. Автор Андрей Никулин.
Картина "Катунь", начало 1910-х годов. Автор Андрей Никулин.
altlib.ru
  • Средства на учебу в Санкт-Петербурге Андрею Никулину помогли собрать состоятельные барнаульцы и Общество попечения о начальном образовании.
  • В декабре 1903 года Совет училища признал Никулина достойным звания ученого рисовальщика и командировал за границу — совершенствовать мастерство. Так Никулин побывал в Лемберге, Вене, Венеции, Милане, Равенне, Риме, Палермо, Флоренции, Неаполе и Швейцарии.
Андрей Никулин (второй слева) и работники киностудии «Совкино». 1920-е годы.
Андрей Никулин (второй слева) и работники киностудии «Совкино». 1920-е годы.
ghmak.ru
  • Никулин был одним из первых художников советского кино. Этому искусству он посвятил более 20 лет жизни. В 1924 году он уже жил в Москве и работал с «Совкино» (ныне «Мосфильм»).
  • Во время работы на «Мосфильме» Никулин организовал там живописную мастерскую, которая по своим масштабам, быстроте выполнения работ и мастерству была первой в стране.
  • Именно Никулин ввел применение живописного оформления игровых и прочих кадров в соединении с объемными декорациями и макетами. В 1936 году он предложил новый метод, который получил название — «Дорисовка фонов». После этого на «Мосфильм» начали приезжать кинематографисты со всей страны, чтобы изучать новые методы работы с фонами.
  • Каждый год Никулин приезжал на пару месяцев на Алтай и оставлял свои воспоминания о нем на холсте.
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