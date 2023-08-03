Художник Моторного завода, иллюстратор сотен книг. Чем прославился график Валерий Еврасов, который перебрался из Иваново в Барнаул

-
Валерий Еврасов родился 3 августа 1941 года в деревне Лосево Комсомольского района Ивановской области. В этом же году его отец погиб на фронте.
-
После окончания школы-семилетки Валерий Еврасов работал в колхозе. Потом – художником-оформителем в клубе при ткацкой фабрике поселка Писцово Ивановской области.
-
В 1961 году Валерий Еврасов поступил учиться в Палехское художественное училище им. М. Горького в поселке Палехе Ивановской области. Там же он защитил на «отлично» дипломную работу «Каменный цветок», которую выполнил по сказам Бажова.
-
Окончив училище в 1966 году по специальности «художник палехской миниатюры», Валерий Еврасов приезжает в Барнаул и работает на Моторном заводе художником в Бюро эстетики, а с августа 1967 года сотрудничает с Алтайским книжным издательством в качестве внештатного художника-оформителя.
-
Валерий Еврасов активно работал с книжной графикой и уже в 1968 году стал известен на Алтае.
-
Валерий Еврасов оформил и проиллюстрировал более 200 изданий.
-
Еврасов участвовал в разных выставках и конкурсах, например, в выставке «Книга на службе мира и прогресса», второй Всероссийской выставке «Искусство книжной графики», республиканской юбилейной выставке «В горах голубого Алтая» и не только.
-
С 1990 года Валерий Еврасов стал членом Союза художников России. Его талант высоко оценили Владимир Раменский и Борис Лупачев – ведущие алтайские графики.
-
Именно Валерий Еврасов разработал фирменную обложку литературно-художественного журнала «Барнаул». Он также создал обложки издания Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова – календаря знаменательных и памятных дат «Страницы истории Алтая».