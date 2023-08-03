Художник Моторного завода, иллюстратор сотен книг. Чем прославился график Валерий Еврасов, который перебрался из Иваново в Барнаул

В 1961 году Валерий Еврасов поступил учиться в Палехское художественное училище им. М. Горького в поселке Палехе Ивановской области. Там же он защитил на «отлично» дипломную работу «Каменный цветок», которую выполнил по сказам Бажова.

Окончив училище в 1966 году по специальности «художник палехской миниатюры», Валерий Еврасов приезжает в Барнаул и работает на Моторном заводе художником в Бюро эстетики, а с августа 1967 года сотрудничает с Алтайским книжным издательством в качестве внештатного художника-оформителя.