Спали над пропастью и лишь с третьего раза покорили Белуху. Как два брата положили начало альпинизму на Алтае

Движимые юношеской романтикой путешествий, Борис и Михаил Троновы отправились к Белухе, но она сдалась не сразу: 1913 год – неудача, 1914 год – две неудачные попытки и лишь третья завершилась победой. Случилось это 26 июля, когда «весь мир на ладони, ты счастлив и нем…».