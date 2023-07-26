26 июля
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День в истории

Спали над пропастью и лишь с третьего раза покорили Белуху. Как два брата положили начало альпинизму на Алтае

26 июля 1914 года братья Михаил и Борис Троновы впервые совершили восхождение на Белуху. Altapress.ru рассказывает, как они мечтали об этом, как взбирались на высочайшую гору Алтая и просыпались от ледяных обвалов.

Вид на Белуху.
Вид на Белуху.
ru.wikipedia.org
  • Сыновья военного врача из Змеиногорска Владимира Тронова, Борис и Михаил, первыми ступили на вершину Белухи. До этого к горе пытался подобраться доктор Александр Бунге, Фридрих Геблер Николай Ядринцев и Василий Сапожников.

  • Движимые юношеской романтикой путешествий, Борис и Михаил Троновы отправились к Белухе, но она сдалась не сразу: 1913 год – неудача, 1914 год – две неудачные попытки и лишь третья завершилась победой. Случилось это 26 июля, когда «весь мир на ладони, ты счастлив и нем…».

Михаил Тронов.
Михаил Тронов.
ru.wikipedia.org

  • Подъем стал судьбоносным для братьев Троновых. Они же и положили начало альпинизму на Алтае. С их именами было связано изучение высокогорья Алтая и экспедиционные работы в период Международного Полярного года.

  • Старший из братьев, Борис – автор первого каталога ледников Алтая. Однако главным специалистом в науке о ледниках стал младший – Михаил.

Белуха.
Белуха.
altlib.ru

  • Материалы с описанием восхождения на Белуху хранятся в фонде Алтайского государственного краеведческого музея в коллекции документов Алтайского подотдела Императорского Русского Географического общества.

Домик Михаила Тронова на научном стационаре ТГУ в Актуру.
Домик Михаила Тронова на научном стационаре ТГУ в Актуру.
ru.wikipedia.org

  • Братьям приходилось ночевать на высоте 3000 метров, среди льда и камней над пропастью в 640 метров.

Ночлег на высоте 3000 метров, среди льда и камней, производит неизгладимое впечатление. Внизу, под нависшей скалой, чувствуется страшная пропасть в 300 сажень, а вершины и гребни Белухи как будто придвинулись и поднялись еще выше. Глубокая тишина ледяной пустыни вдруг нарушается грохотом обвалов, сбрасывающих глыбы камня и льда.

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