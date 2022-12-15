15 декабря 1781 года родился врач, ученый и естествоиспытатель Фридрих Август Геблер. Altapress.ru рассказывает, что известно о человеке, который внес свой вклад в развитие не только Барнаула, но и Алтая.

1. Именно Фридрих Геблер вместе с начальником округа Колывано-Воскресенских заводов П.К.Фроловым основали Алтайский краеведческий музей в 1823 году.

2. Геблер выдвинул свою теорию происхождения земной коры. В геологическом описании Катунского хребта он указал, что Алтайские горы — молодые, формирующиеся горы, а не старые, рассыпающиеся, как считалось в геологической науке того времени.

3. Неутомимый путешественник посетил Катунские и Чуйские белки, Курайский хребет, долину реки Чуи, Салаирский кряж, степи между Обью и Иртышом и другие места обширного Колывано-Воскресенского округа.

Экспонат алтайского краеведческого музея. sib100.ru

Фридрих Август Геблер родился 15 декабря 1781 года в знатной семье городского фогта. После смерти отца, на него легли долги покойного. В родном городке хватало врачей, поэтому в 1808 году ученый обязался отправиться в Россию. В начале 1809 года Геблер наконец добрался до Барнаула.

4. Путешествия позволили Геблеру описать многие виды животных Алтая: новый вид хорьков, горную индейку, горного длиннохвостого суслика, неизвестных в то время ученым-зоологам. В те далекие годы только начиналось энтомологическое изучение Сибири, и Фридрих Геблер стал пионером энтомологии Алтая, описав много новых видов жуков, и положил тем самым начало строго научному изучению Сибирской энтомологической фауны.

5. В 1836 году была опубликована его большая работа «Обозрение Катунских гор с их величайшей вершиной Белухой в русском Алтае». Впервые были исследованы и нанесены на карту ледники Белухи, описаны горные породы, слагающие Катунский хребет, флора и фауна альпийской зоны, истоки Катуни.

Экспонат алтайского краеведческого музея. sib100.ru

6. Исследователь любил музеи и часто тратил свое жалование в 800 рублей на приобретение дорогих экспонатов, вроде: броненосца, хамелеона, крокодила-аллигатора, которые сохранились до сих пор. Их теперь показывают в Алтайском краеведческом музее как самые старые.

7. В честь Фридриха Августа Геблера назван самый большой ледник Белухи. Одна из улиц Барнаула тоже названа именем ученого. Также есть памятный знак в Нагорном парке, посвященный ему.

8. Врач по образованию, он наладил работу миссионерской больницы в селе Майма и «оптимизировал систему оплаты труда». Геблер инициировал создание в Барнауле «частных горниц» — стационаров на дому, к которым сейчас возвращаются современные врачи.

9. Благодаря Фридриху Геблеру 11 госпиталей, лазаретов и аптек отпускали лекарства горнозаводским служителям «безденежно», по рецепту врача.

С 1830 года в Барнауле начала действовать основанная Геблером метеостанция.