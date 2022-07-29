29 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцев зовут на лекцию по древнерусскому искусству

30 июля в Барнауле в художественном музее пройдет лекция кандидата искусствоведения Людмилы Лихацкой «Житийная литература в иконописи».

Библия, религия.
Библия, религия.
СС0

Об этом сообщается в соцсетях музея.

Сейчас в музее работает выставка духовной литературы — это рукописные и первопечатные книги, включающие тексты жития святых.

«Слушатели лекции познакомятся с изображениями икон из собрания ГХМАК и других музеев России. Будут рассмотрены такие понятия, как „жанры древнерусской литературы“, „иконопись“, „иконописный образ“, „житийная икона“. Это понятия, отражающие мир русской культуры. В иллюстрациях будут показаны житийные иконы в сопровождении житийных текстов», — рассказали в музее.

Начало в 14:00. Цена билета — 20−90 рублей.

Ранее в художественном музее открылась выставка пейзажных шедевров Айвазовского, Шишкина, Саврасова и других известных художников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость