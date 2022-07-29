Барнаульцев зовут на лекцию по древнерусскому искусству

Об этом сообщается в соцсетях музея.
Сейчас в музее работает выставка духовной литературы — это рукописные и первопечатные книги, включающие тексты жития святых.
«Слушатели лекции познакомятся с изображениями икон из собрания ГХМАК и других музеев России. Будут рассмотрены такие понятия, как „жанры древнерусской литературы“, „иконопись“, „иконописный образ“, „житийная икона“. Это понятия, отражающие мир русской культуры. В иллюстрациях будут показаны житийные иконы в сопровождении житийных текстов», — рассказали в музее.
Начало в 14:00. Цена билета — 20−90 рублей.
Ранее в художественном музее открылась выставка пейзажных шедевров Айвазовского, Шишкина, Саврасова и других известных художников.