18 июля
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Жизнь

Выставка советской свадьбы открылась в Барнауле

В Барнауле в музее «Город» открылась выставка «Совет да любовь», посвященная советской свадьбе.

Выставка советской свадьбы в музее "Город"
Выставка советской свадьбы в музее "Город"
vk.com/museumgorod

На выставке представлены фотографии из личных архивов, открытки, предметы быта, наряды и аксессуары.

В музее говорят, что у советские свадебные традиции представляют особый интерес.

«После установление новой власти на некоторое время прекратилась венчальная традиция, а все браки стало принято легализировать через орган ЗАГСа. Первое десятилетие советской эпохи ознаменовалось появлением так называемых „красных свадеб“ — скромных и минималистичных торжеств, в которые входила регистрация и фуршет на небольшую компанию друзей или партколлег. В послевоенное время мода на скромность еще сохранялась, а в 1960-е годы снова появилось желание и возможность отмечать день создания семьи с размахом», — рассказали историю свадеб в музее.

Выставка будет работать до 28 августа по адресу: ул. Льва Толстого, 24.

Ранее в Художественном музее Алтая открылась выставка пейзажных шедевров Айвазовского, Шишкина и Саврасова и других классиков.

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