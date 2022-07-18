Выставка советской свадьбы открылась в Барнауле

На выставке представлены фотографии из личных архивов, открытки, предметы быта, наряды и аксессуары.

В музее говорят, что у советские свадебные традиции представляют особый интерес.

«После установление новой власти на некоторое время прекратилась венчальная традиция, а все браки стало принято легализировать через орган ЗАГСа. Первое десятилетие советской эпохи ознаменовалось появлением так называемых „красных свадеб“ — скромных и минималистичных торжеств, в которые входила регистрация и фуршет на небольшую компанию друзей или партколлег. В послевоенное время мода на скромность еще сохранялась, а в 1960-е годы снова появилось желание и возможность отмечать день создания семьи с размахом», — рассказали историю свадеб в музее.