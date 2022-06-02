В Барнауле откроется выставка, посвященная 100-летию Чуйского тракта

«Любимой темой художника является пейзаж. Работы исполнены в реалистической манере и передают всю красоту родной природы. В экспозиции представлено более 40 живописных работ разных лет. Вниманию посетителей предстанут следующие пейзажи: „На крутом берегу Чарыша“ (2018), „Чарыш. Отмель“ (2018), „Последние лучи солнца“ (2019) и многие другие», — сообщают в библиотеке им. Башунова.

Критики отмечают, что Кондакову удается найти на своих полотнах с помощью красок настроение времен года, передать красоту и величие природы, а каждая из работ оставляет ощущение гармонии

Открытие выставки в 16.00. Выставка работает до 31 июля. Вход свободный.

Напомним, 4 июня в Барнауле в галерее «Республика ИЗО» открывается фотовыставка «Форум».

На ней будут представлены работы пяти авторов — Владимира Вдовина, Василисы Ворониной, Александры Кузьминовой, Алексея Луковского, Артёма Сабаева.

На выставке можно будет увидеть красоты Италии от Милана до Неаполя, панорамы Барнаула 2012−2022 годов, портретную съемку и обнаженные образы.