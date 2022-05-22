21 мая в Барнауле прошла Музейная ночь. Какие сюрпризы приготовили горожанам, сколько весил собранный у «Горной Аптеки» торт и какое новое культурное пространство появилось на карте — в фоторепортаже altapress.ru.

Новое арт-пространство

В музейную ночь впервые открыл свои двери art house CODE. Это небольшое пространство, объединяющее в себе галерею и место для лекций. Оно находится на первом этаже доходного дома Аверина на улице Гоголя, 76.

Анастасия Дорош,

создатель art house CODE:

Потребность в объединении людей. Само здание пропитано предпринимательским и творческим началом. Социальная активность, творчество и бизнес объединят людей под этой крышей. Через искусство, творчество, развитие личности идет формирование структуры общества.

По словам руководительницы, здесь предполагается создание не только творческих, но и коммерческих проектов, направленных на развитие города.

Только один вечер здесь показывали картины барнаульского художника Николы Питерского, а также его инсталляцию «Реки любви», которая будет разрушена и переделана в новую.

Кроме этого, гости могли послушать живую музыку и полюбоваться легким боди-артом.

Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева.

Что было в привычных местах

ГМИЛИКА порадовал концертными программами, мастер-классами народного мастера Алтайского края Сергея Мозгового и художника Антона Кондакова и многими другими активностями для детей и взрослых. В одном из залов выступила театрально-историческая студия 53 школы — ученики спели военные песни и продемонстрировали таланты своего четвероногого друга. На площадке перед музеем своими питомцами хвастался приют «Ласка».

Собак мы встретили и перед музеем «Город» — техникум кинологии провел показательные выступления на радость многочисленной публике. Животные искали «вооруженных» людей, обезвреживали «преступников» и, конечно, танцевали.

Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева.

Перед парком Центрального района выступали барнаульские молодежные музыкальные группы. Толпа кивала в такт головами и танцевала под песни о любви и «Марии-Ра».

В музее «Мир камня» младшие во всех отношениях специалисты провели экскурсию губернатору Виктору Томенко. Первоклассник Вася, воспитанник клуба «Юный геолог», рассказал о своем любимом камне и корреспонденту altapress.ru: «Если помыть бирюзу с мылом — надолго останется зеленой. Также она болеет вместе с хозяином — меняет цвет при недомогании».

Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева.

У «Центра противопожарной пропаганды и общественных связей» на улице Интернациональной сотрудники МЧС устроили выставку пожарной техники. В служебных автомобилях мог побывать каждый желающий. А в выставочных залах горожанам рассказали о том, как горел Барнаул в 1917 году.

Музейная ночь 2022. Ирина Пергаева.

У «Горной Аптеки» на радость огромной очереди в музей шеф-повара готовили семидесятикилограммовый торт. Чуть подальше, у краеведческого музея, прямо на дороге, устроили бал. Любой желающий мог обучиться мазурке, кадрили и прочим старинным танцам. Так как перекрыта была только автомобильная часть улицы, каждый мастер-класс непременно сопровождался комментарием: «Пропустим трамвай, друзья!».