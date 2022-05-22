Новое арт-пространство
В музейную ночь впервые открыл свои двери art house CODE. Это небольшое пространство, объединяющее в себе галерею и место для лекций. Оно находится на первом этаже доходного дома Аверина на улице Гоголя, 76.
Анастасия Дорош,
создатель art house CODE:
Потребность в объединении людей. Само здание пропитано предпринимательским и творческим началом. Социальная активность, творчество и бизнес объединят людей под этой крышей. Через искусство, творчество, развитие личности идет формирование структуры общества.
По словам руководительницы, здесь предполагается создание не только творческих, но и коммерческих проектов, направленных на развитие города.
Только один вечер здесь показывали картины барнаульского художника Николы Питерского, а также его инсталляцию «Реки любви», которая будет разрушена и переделана в новую.
Кроме этого, гости могли послушать живую музыку и полюбоваться легким боди-артом.
Что было в привычных местах
ГМИЛИКА порадовал концертными программами, мастер-классами народного мастера Алтайского края Сергея Мозгового и художника Антона Кондакова и многими другими активностями для детей и взрослых. В одном из залов выступила театрально-историческая студия 53 школы — ученики спели военные песни и продемонстрировали таланты своего четвероногого друга. На площадке перед музеем своими питомцами хвастался приют «Ласка».
Собак мы встретили и перед музеем «Город» — техникум кинологии провел показательные выступления на радость многочисленной публике. Животные искали «вооруженных» людей, обезвреживали «преступников» и, конечно, танцевали.
Перед парком Центрального района выступали барнаульские молодежные музыкальные группы. Толпа кивала в такт головами и танцевала под песни о любви и «Марии-Ра».
В музее «Мир камня» младшие во всех отношениях специалисты провели экскурсию губернатору Виктору Томенко. Первоклассник Вася, воспитанник клуба «Юный геолог», рассказал о своем любимом камне и корреспонденту altapress.ru: «Если помыть бирюзу с мылом — надолго останется зеленой. Также она болеет вместе с хозяином — меняет цвет при недомогании».
У «Центра противопожарной пропаганды и общественных связей» на улице Интернациональной сотрудники МЧС устроили выставку пожарной техники. В служебных автомобилях мог побывать каждый желающий. А в выставочных залах горожанам рассказали о том, как горел Барнаул в 1917 году.
У «Горной Аптеки» на радость огромной очереди в музей шеф-повара готовили семидесятикилограммовый торт. Чуть подальше, у краеведческого музея, прямо на дороге, устроили бал. Любой желающий мог обучиться мазурке, кадрили и прочим старинным танцам. Так как перекрыта была только автомобильная часть улицы, каждый мастер-класс непременно сопровождался комментарием: «Пропустим трамвай, друзья!».