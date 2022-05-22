В «Шишковке» расскажут, какими барнаульцами вдохновлялся Достоевский и как правильно говорить по-русски

С 1 июня по 31 августа в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова будут проходить «Открытые библиосреды», посвященные литературе и музыке, краеведению и народному творчеству, сообщает пресс-служба библиотеки.

"Библионочь-2022" в библиотеке им. Шишкова

Для посетителей выступят несколько лекторов, которые расскажут, как меняется наш язык, какими прообразами вдохновлялся в Барнауле Достоевский и даже научат фехтовать.

Также запланированы встречи с писателями и показ спектакля по произведениям Марины Цветаевой от Литературного театра «Шишковки».

Афиша «Открытых библиосред» на июнь 1 июня «И снова — здравствуйте…» открытие 6-го сезона проекта «Открытая библиосреда». В программе: «О русских нарядах и обрядах» расскажет Татьяна Боровцова, специалист Государственного художественного музея Алтайского края; играем в русские игры, водим хороводы, знакомимся с народными традициями вместе с Анной Терентьевой, руководителем студии театра народной музыки «Песнохорки»; представляем новые площадки проекта: «Русский без нагрузки» и «Завтра почитаю». 8 июня «Краеведческая среда: под знаком древности» — познавательно-игровая программа от Алтайского государственного краеведческого музея; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах); «Русский без нагрузки»: учимся говорить и писать по-русски. 15 июня «Загадки города Мордасова». О прообразах повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» расскажет Елена Сафронова, доктор филологических наук, доцент кафедры литературы Алтайского государственного педагогического университета; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах); «Русский без нагрузки»: учимся говорить и писать по-русски; «Только тебе…»: презентация книги «Избранное» Р. Рождественского, к 90-летию поэта — от Литературного театра библиотеки. 22 июня «Кино кончилось давно…» — литературно-музыкальная программа, посвященная 60-летию Виктора Цоя; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах); «Русский без нагрузки»: учимся говорить и писать по-русски. 29 июня «Возвращение Мастера меча»: уроки исторического фехтования от Никиты Бекренева, руководителя клуба исторической реконструкции Geyers Schwarzer Haufen; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах).

Начало всех программ в 18:00. 12+