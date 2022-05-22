В «Шишковке» расскажут, какими барнаульцами вдохновлялся Достоевский и как правильно говорить по-русски

Для посетителей выступят несколько лекторов, которые расскажут, как меняется наш язык, какими прообразами вдохновлялся в Барнауле Достоевский и даже научат фехтовать.
Также запланированы встречи с писателями и показ спектакля по произведениям Марины Цветаевой от Литературного театра «Шишковки».
Афиша «Открытых библиосред» на июнь
1 июня
«И снова — здравствуйте…» открытие 6-го сезона проекта «Открытая библиосреда».
В программе: «О русских нарядах и обрядах» расскажет Татьяна Боровцова, специалист Государственного художественного музея Алтайского края; играем в русские игры, водим хороводы, знакомимся с народными традициями вместе с Анной Терентьевой, руководителем студии театра народной музыки «Песнохорки»; представляем новые площадки проекта: «Русский без нагрузки» и «Завтра почитаю».
8 июня
«Краеведческая среда: под знаком древности» — познавательно-игровая программа от Алтайского государственного краеведческого музея; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах); «Русский без нагрузки»: учимся говорить и писать по-русски.
15 июня
«Загадки города Мордасова». О прообразах повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» расскажет Елена Сафронова, доктор филологических наук, доцент кафедры литературы Алтайского государственного педагогического университета;
«Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах); «Русский без нагрузки»: учимся говорить и писать по-русски; «Только тебе…»: презентация книги «Избранное» Р. Рождественского, к 90-летию поэта — от Литературного театра библиотеки.
22 июня
«Кино кончилось давно…» — литературно-музыкальная программа, посвященная 60-летию Виктора Цоя; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах); «Русский без нагрузки»: учимся говорить и писать по-русски.
29 июня
«Возвращение Мастера меча»: уроки исторического фехтования от Никиты Бекренева, руководителя клуба исторической реконструкции Geyers Schwarzer Haufen; «Завтра почитаю» (о популярных среди молодежи направлениях в художественной литературе и лучших книгах).
Начало всех программ в 18:00. 12+