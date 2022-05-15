Джон Леннон из сатина. В барнаульском музее открылся фестиваль лоскутного шитья

В выставочном зале представлены декоративные панно, одеяла, подушки, покрывала, сумки мастеров из Республик Алтай и Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской и Омской областей.

Кроме того, здесь можно увидеть выставку «России женская душа» творческой группы «Лоскутные Живописцы». Все работы проекта «России женская душа» выполнены по картинам художника Андрея Симакова из цикла «Русский календарь» в технике «лоскутная живопись» мастерами России, Беларуси и Латвии.

Еще в музее представлен проект «Импровизация в пэчворке». Работы выполнены мастерами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Костромской областей и Алтайского края по авторскому курсу Юлии Решетниковой (Италия).

«Это не классический пэчворк, а импровизационное шитье: отсутствие линеек и изначальных математических расчетов, свободный крой, абсолютное творчество в потоке либо на основе какой-то идеи или эмоционального состояния», — рассказали в музее.

Увидеть фантазийные текстильные картины можно будет до 12 июня. Цена билета — 20−45 рублей.

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