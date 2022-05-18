В Барнауле с 1 по 5 июня впервые пройдут обменные гастроли с Краснодарским академическим театром драмы им. М. Горького.

Краснодарский театр покажет барнаульцам пять классических постановок — «Маскарад», «Золушка», «Мещане», «Ханума», «Ромео и Джульетта».

Барнаульские артисты выступят в Краснодаре со 2 по 5 июня — они покажут спектакли «Зойкина квартира», «Укрощение строптивой», «Лёха», «Пеппи Длинныйчулок», пишет театр драмы.

Что смотреть в Барнауле

Маскарад

Успешный в карточных играх и привыкший к столичным раутам Евгений Арбенин пресытился порочной жизнью высшего общества. К тому же он уже не молод.

По совету друга и для личного удобства Арбенин женится, заключает некий «союз с добродетелью» и неожиданно для себя… влюбляется в совсем юную супругу. Вокруг Нины — прекрасной, как ангел, и наивной, как дитя, — сосредоточены все его мысли, вся нежность некогда окаменевшего сердца.

Возможна ли чистая непоколебимая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни? Ответ на этот вопрос автор мистической драмы Михаил Лермонтов заключил в сильнодействующем яде, оказавшемся в руках Арбенина из-за нелепой, трагической ошибки.

1 июня, начало в 18:30, цена 200−700 рублей

Золушка

Спектакль весело и озорно расскажет знакомую всем историю о победе искренности и добра над тщеславием и грубостью, о любви, способной изменить мир и восстановить в нем гармонию.

Спектакль «Золушка» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Золушка» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Золушка» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

2 и 3 июня, начало в 10:00, цена — 200 рублей

Мещане

Странные дела происходят в доме Бессемёнова. Ни на секунду не затихает конфликт между главой семьи и его детьми.

Понятна отцовская забота о детях — никто из них пока не нашёл своего места в жизни. Бессемёнов уже сожалеет, что, мечтая о лучшей для них доле, дал им образование. Потому, наверное, они теперь и отдалились от него, искренне считает он. «Были отец и дети, и вдруг — две правды!».

Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Мещане» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

Как и когда это случилось? Вот как бы хорошо было — дочь Татьяна бросила бы работу и вышла замуж, а сын Пётр окончил бы учебу и выгодно женился. Да почему-то не хотят дети жить по отцовской «правде». А приёмный сын Нил совсем отбился от рук. Что он сделал не так? Ведь он любит их, искренне любит. Но ведь и дети любят его! Любят ли?

2 июня, начало в 18:30, цена 200- 700 рублей

Ханума

Действие спектакля происходит в конце ХIХ века в Авлабаре — одном из древнейших кварталов старого Тифлиса (Тбилиси).

Разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму. Та находит для князя невесту — немолодую и некрасивую, зато богатую. Но другая сваха — Кабато — хочет женить князя на красавице Соне, дочери армянского купца Микича.

Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ханума» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

А Сона, наперекор всем планам отца, князя и Кабато, влюбляется в молодого Котэ, племянника князя. Ханума, желая помочь влюблённой паре и одновременно помешать своей конкурентке, решает испортить сватовство князя.

4 июня, начало в 17:30, цена — 200−700 рублей

Ромео и Джульетта

Режиссёр Константин Солдатов сталкивает не просто два клана — Монтекки и Капулетти, — но и две эпохи, два противоположных мировоззрения.

Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama Спектакль «Ромео и Джульетта» Краснодарского театра драмы vk.com/altdrama

Он расширяет идею классика о необходимости высшей силы — спасающей и примиряющей. Непоколебимая, чистая, искренняя любовь. Та самая, живущая во все времена, присущая всем поколениям.