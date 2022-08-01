Алтайский краеведческий музей приглашает принять участие в акции «Мои девяностые»

Жителям Алтайского края предлагают подарить музею «символы 90-х»: малиновые пиджаки, вязаные кофты с орнаментом, норковые кепки, капоры, пуховики, спортивные костюмы насыщенных цветов, футболки с принтами из кинофильмов 1990-х и известных музыкальных групп и исполнителей, а также «варенки» и сапоги-ботфорты.
Кроме того, историческую ценность представляют пейджеры, первые сотовые телефоны, радиотелефоны, аудио-видеокассеты, денди и SEGA.
А еще на выставку можно принести фотографии того времени.
Приносить предметы и вещи нужно по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.
Подробности по телефону 205−143.