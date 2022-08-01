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Жизнь

Алтайский краеведческий музей приглашает принять участие в акции «Мои девяностые»

С 1 августа по 31 октября Краеведческий музей приглашает всех желающих стать участниками акции «Мои девяностые».

Уличная торговля на Старом базаре. 1998 г.
Уличная торговля на Старом базаре. 1998 г.
О.В. Богданов

Жителям Алтайского края предлагают подарить музею «символы 90-х»: малиновые пиджаки, вязаные кофты с орнаментом, норковые кепки, капоры, пуховики, спортивные костюмы насыщенных цветов, футболки с принтами из кинофильмов 1990-х и известных музыкальных групп и исполнителей, а также «варенки» и сапоги-ботфорты.

Здание Центрального рынка («Старый базар»). 1998 г.
Здание Центрального рынка («Старый базар»). 1998 г.
О.В. Богданов

Кроме того, историческую ценность представляют пейджеры, первые сотовые телефоны, радиотелефоны, аудио-видеокассеты, денди и SEGA.

А еще на выставку можно принести фотографии того времени.

Приносить предметы и вещи нужно по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.
Подробности по телефону 205−143.

Ранее в Барнауле открылась выставка советской свадьбы.

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