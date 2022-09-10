Объявили нового наследника престола Великобритании

Новый король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма наследником престола. Об этом сообщают « РИА Новости ».

Король Карл III объявил о новом наследнике престола в телеобращении к нации. Уильяму присвоили титул принца Уэльского.

В отличие от отца, который получил титул в три года, Уильям стал принцем позднее — в 40 лет.

Его жена, Кейт Миддлтон получила статус принцессы Уэльской соответственно. До этого данный титул принадлежал матери Уильяма, принцессе Диане.

Новому принцу Уэльскому придется выполнять больше официальных обязанностей в Соединенном Королевстве и за его пределам.

Также после смерти Елизаветы II Уильям и Кейт сразу унаследовали титулы герцога и герцогини Корнуэльского. Теперь они — герцог и герцогиня Корнуэльские и Кембриджские.