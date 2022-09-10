11 сентября
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Жизнь

Объявили нового наследника престола Великобритании

Новый король Великобритании Карл III объявил своего старшего сына Уильяма наследником престола. Об этом сообщают «РИА Новости».

Уильям, принц Уэльский
Уильям, принц Уэльский
Flickr.com

Король Карл III объявил о новом наследнике престола в телеобращении к нации. Уильяму присвоили титул принца Уэльского.

В отличие от отца, который получил титул в три года, Уильям стал принцем позднее — в 40 лет.

Его жена, Кейт Миддлтон получила статус принцессы Уэльской соответственно. До этого данный титул принадлежал матери Уильяма, принцессе Диане.

Новому принцу Уэльскому придется выполнять больше официальных обязанностей в Соединенном Королевстве и за его пределам.

Также после смерти Елизаветы II Уильям и Кейт сразу унаследовали титулы герцога и герцогини Корнуэльского. Теперь они — герцог и герцогиня Корнуэльские и Кембриджские.

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