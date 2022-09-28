Объявлен старт всероссийского конкурса журналистов «ЗОЛОТОЙ ГОНГ-2022» имени Ясена Засурского

Оргкомитет конкурса начинает прием работ

— Подскажите, пожалуйста, проводится ли в этом году конкурс журналистских работ «Золотой Гонг»?

Такое письмо пришло сегодня на почту АРС-ПРЕСС. Оно не единственное, да и телефонные звонки, и запросы по электронной почте приходят все чаще. Конечно, проводится!

«Золотому Гонгу» в этом году — 28 лет! Но разве ж можно останавливаться, не дожив до очередного юбилея? Как бы трудно ни было, какие бы препятствия не приходилось преодолевать нашему конкурсу, несравнимому с другими. Он далек от официоза, от формализма в оценке присланных в оргкомитет работ. Может быть, потому что первый порог самый высокий, — оценка экспертов, руководителей региональных изданий. Они досконально рассматривают каждую работу, оценивают профессионализм претендента на победу, актуальность проблематики и, что греха таить, — обязательную поддержку традиционных жанров. Очерки, репортажи «с пылу с жару», не говоря уже о расследованиях и фельетонах. Только после тщательной работы экспертов, отмеченные ими материалы попадают в руки строгого жюри, которое и определяет победителей.

За 27 лет жизни «Золотой Гонг» претерпел изменения. Это естественно. Наш конкурс — живой организм, появляются новые номинации, свое законное место занимают интернет-издания, в условиях конкурса звучат формулировки со словом «цифровизация», но это ничуть не умаляет значимость печатных СМИ. Традиции настоящей профессиональной журналистики в самом высоком понимании этих слов — по-прежнему основа основ.

Неизменным осталось название — «Золотой Гонг». Меняется только год проведения конкурса. Правда, за прошедшее время в названиях других медиаконкурсов чаще появляется слово «золото». Сила нашего — не в упоминании драгоценного металла, а совсем в другой его ипостаси: «ГОНГ». Звучание гонга — это приглашение к объединению, стремлению увидеть и услышать других, желание победить в непростом профессиональном состязании.

С момента основания «Золотого Гонга» его бессменным председателем жюри был декан факультета журналистики МГУ Я. Н. Засурский. В прошлом году Ясена Николаевича не стало, но решением оргкомитета конкурсу было присвоено его имя. И это подтверждают самые высокие критерии журналистского труда — требовательность к себе в профессии, объективность вне зависимости от обстоятельств, в которых нашим коллегам приходится сегодня жить и трудиться.

Мы начинаем прием работ. Удачи вам, друзья!

Софья Дубинская,

исполнительный директор АРС-ПРЕСС, председатель оргкомитета и член жюри Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг»