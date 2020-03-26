Обладатель «Оскара» Джаред Лето согласился прийти на шоу к Насте Ивлеевой

Похоже, от встречи с российской ведущей Джареду теперь не отвертеться — кусок трансляции, где Ивлеева приглашает его на свое шоу, посмотрели уже больше 4 млн человек.
Лето также рассказал, что в 2015 году был гостем российской программы «Вечерний Ургант».
«Когда эпидемия коронавируса завершится, я жду вас на своем шоу!» — пригласила его на английском языке с сильным акцентом Настя Ивлеева.
После стрима многие комментаторы посмеялись над уровнем английского у знаменитой девушки, которая объездила полмира.
Телеведущий Максим Галкин написал по-английски русскими буквами «Настя, кен ю тэл ту ёр гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл», что переводится как «Настя, можешь ли ты рассказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может он приедет в мой замок».
Лето пообщался еще с двумя другими ведущими трэвел-шоу «Орел и Решка» — Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым.