Обладатель «Оскара» Джаред Лето согласился прийти на шоу к Насте Ивлеевой

Известный актер и музыкант Джаред Лето, сидя на карантине, решил пообщаться со своими подписчиками и провел прямой эфир в Instagram. К стриму подключилась российская ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева и на ломаном английском пригласила его в свое YouTube-шоу. Лето идея понравилась, пишет «Газета.ру».