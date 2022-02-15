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Жизнь

Облучатель нашли у длинного стола на встрече Лаврова и Путина

Пользователи соцсетей обратили внимание на облучатель, который нашли в кадре у длинного стола во время встреч президента России Владимира Путина с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, пишет Газета.Ru.

В кабинете у Путина.
В кабинете у Путина.
kremlin.ru

Устройство расположено у стены слева от стола. Судя по фотографиям, это отечественный облучатель «Дезар-7». На подобный аппарат в кабинете Путина обратили внимание в 2016 году.

Согласно описанию на сайте, в облучатель встроены пять безозоновых ламп, уничтожающих множество видов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры с помощью ультрафиолетового излучения. Устройства предназначены для профилактики гриппа, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии, атипичной пневмонии и ряда других опасных инфекций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что большое расстояние между президентом и министрами связано с ковидными ограничениями. Длина стола, за которым проходили встречи, составляет шесть метров.

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