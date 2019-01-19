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Жизнь
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«Обманули! Не тепло». Жители Алтая делятся в соцсетях эмоциями от крещенских купаний

19 января жители Алтая отмечают один из главных православных праздников — Крещение Господне. Идут в церковь, набирают святую воду, участвуют в крестном ходе и, конечно, окунаются в ледяную воду. А потом делятся фотографиями, видео и эмоциями в соцсетях. Самые интересные — в нашей подборке.

Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле.
Крещение-2019. Купель на Оби в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Крещенские купания в Барнауле.
Крещенские купания в Барнауле.
ok.ru

Крещенские купания в Барнауле.
Крещенские купания в Барнауле.
ok.ru

Крещенские купания в Барнауле.
Крещенские купания в Барнауле.
ok.ru
Крещенские купания в Барнауле.
Крещенские купания в Барнауле.
ok.ru

«Нас обманули! Не тепло. Но всё равно хорошо, в следующем году снова приду купаться».

«Тот момент, когда если хочется что-то сделать, надо делать. Собиралась окунуться в прорубь лет 10, и в этом году решила перестать откладывать. Это правда оказалось не страшно. Сумбурно, холодно (особенно ногам), но терпимо. И в следующем году хочется повторения! Особенно приятно, что после ещё угостили чаем».

«В момент, когда я выхожу из воды, мне становиться намного легче духовно и психологически, как будто я оставил тяжелый груз, который был в душе, на дне купели».

«Как говорят, Новый год и Рождество отметили, в прорубь окунулись, осталось яйцами на пасху стукнуться, и леето наступит!».

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