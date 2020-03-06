Обманутые дольщики устроили музыкально-поэтический митинг в Новосибирске

В Новосибирске более 30 обманутых дольщиков вышли на согласованный митинг к зданию областного правительства, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".

Люди держали в руках плакаты с надписями «Минстрой довел до края и отчаяния», «Власть, помоги достроить дом», «Маткапитал заплатил — квартиру не получил» и не только.

Активисты потребовали от регионального минстроя отказаться от политики двойных стандартов и применять ко всем проблемным объектам одинаковый подход.

Ранее чиновники пообещали инвесторам поддержку из регионального Фонда защиты прав дольщиков, однако подход стал избирательным.

В итоге из трех недостроенных одинаковых многоэтажных домов, стоящих на общем земельном участке, два — попали в программу, а третье здание, где купили квартиры митингующие, включить в программу отказались без каких-либо объяснений (без жилья остаются 225 семей).

«То, что сейчас происходит, это беззаконие и произвол. У каждого у нас есть документы, которые законным образом определяют наши права. Но мы вынуждены здесь находиться, хотя это неприятно. Власть пытается нас запугать, закошмарить и демонизировать. Якобы, мы не так себя ведем, не так сотрудничаем», — заявила изданию лидер инициативной группы.

Во время митинга дольщики хором пели песни военных лет и читали стихи собственного сочинения, в которых попытались передать проблемы людей, 13 лет ждущих полностью оплаченного жилья.

Примечательно, что никто из представителей администрации Новосибирской области к митингующим не вышел.