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Обмеление рек в Сибири, смерчи и эпидемии: Минприроды сообщило о климатических угрозах для России

Министерство природных ресурсов и экологии в проекте ежегодного доклада «Об охране окружающей среды» рассказало о климатических угрозах, с которыми может столкнуться Россия, пишет «Коммерсантъ». По данным ведомства, опасность грозит как людям, так и инфраструктуре.

Засуха.
Засуха.
открытые источники в интернете

В документе сообщается, что в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете. Среднегодовые температуры за период с 1976 по 2017 год росли на 0,45 градуса за 10 лет. В среднем в мире этот показатель намного ниже — 0,18 градуса. Причиной потепления считают антропогенное влияние.

Обмеление рек на юге России и в Сибири может привести к дефициту воды для населения и экономических объектов. При этом уровень Каспийского моря, наоборот, повышается, и это грозит затоплением.

Таяние вечной мерзлоты представляет опасность, грозит «разрушением мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».

Из-за изменения температур и важности ускорится старение зданий, автомобильных и железных дорог. В южных регионах вырастет количество железнодорожных аварий.

Среди возможных последствий климатических изменений упоминается рост смертности и заболеваемости, расширение ареалов обитания насекомых вредителей и истощение лесов.

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