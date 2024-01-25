Обмен кешбэка на рубли или как бийчанка доверилась мошенникам и потеряла деньги

Бийчанка рассказала, что хотела обменять кешбэк на рубли, но потеряла средства. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник позвонил жительнице Бийска и представился сотрудником банка. Мужчина предложил ей обменять кешбэк и другие бонусные баллы на настоящие деньги.

Звонившие рассказали, что у 53-летней женщины на счету 10 тыс. бонусов. Чтобы перевести их в реальные деньги, нужно было назвать номер карты и сказать специальный код, который пришел в смс.

После этого с ее счета списалось 20 тыс. рублей. Бийчанка сразу же обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что через систему быстрых платежей стали орудовать мошенники.

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