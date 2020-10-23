«Обмен слюной». Реставратор обнаружил под половицами дома секс-визитку из прошлого века

Реставратор восстанавливал дом и обнаружил под половицами секс-визитку компании «Перси Длинный Зубец», которая предлагала интимные услуги. Фото опубликовал один из пользователей платформы Imgur , пишет Lenta со ссылкой на Daily Mail.

Интим предлагается вдовам и «забытым мужьями замужним женщинам». В визитке перечисляются различные услуги, включая «обмен слюной», «хлысты и бичевания» и «таинственное встряхивание пузырьков».

На карточке также сообщается, что «с девицами обращаются нежно» и «старые девы в восторге». Стоимость услуг составляет 10 шиллингов за час или 50 шиллингов за ночь.

Визитка. imgur.com.

Пользователи отметили, что это может быть не визитная карточка, а просто шутка 1960-х годов. На ней упомянуты купоны Green Shields — схема привлечения покупателей, восходящая к 1950-м годам прошлого века. Их выдавали на кассе продовольственных магазинов.

На определенное количество собранных купонов можно было приобрести недорогие промтовары в магазинах фирмы. Кроме того, на визитке нет контактных данных.