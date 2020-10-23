Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Обмен слюной». Реставратор обнаружил под половицами дома секс-визитку из прошлого века

Реставратор восстанавливал дом и обнаружил под половицами секс-визитку компании «Перси Длинный Зубец», которая предлагала интимные услуги. Фото опубликовал один из пользователей платформы Imgur, пишет Lenta со ссылкой на Daily Mail.

Секс.
Секс.
CCO

Интим предлагается вдовам и «забытым мужьями замужним женщинам». В визитке перечисляются различные услуги, включая «обмен слюной», «хлысты и бичевания» и «таинственное встряхивание пузырьков».

На карточке также сообщается, что «с девицами обращаются нежно» и «старые девы в восторге». Стоимость услуг составляет 10 шиллингов за час или 50 шиллингов за ночь.

Визитка.
Визитка.
imgur.com.

Пользователи отметили, что это может быть не визитная карточка, а просто шутка 1960-х годов. На ней упомянуты купоны Green Shields — схема привлечения покупателей, восходящая к 1950-м годам прошлого века. Их выдавали на кассе продовольственных магазинов.

На определенное количество собранных купонов можно было приобрести недорогие промтовары в магазинах фирмы. Кроме того, на визитке нет контактных данных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость