5 июля
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Жизнь

Обнаженного "Терминатора" заметили на главной улице Заринска и сняли на видео

Полностью обнаженного мужчину заметили на главной улице Заринска 4 июля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Голый мужчина в Заринске.
Голый мужчина в Заринске.
"Инцидент Барнаул"

Любителя прогулок голышом в шутку назвали терминатором. Ведь герой Шварценеггера в первой части так же ходил обнаженным и требовал от прохожих одежду.

Мужчине тоже что-то нужно было от прохожих, но люди старались его избегать. Своего внешнего вида заринский "киборг-убийца" ничуть не стеснялся.

Барнаульцы оставили остроумные комментарии под записью с видео:

"Профессиональная съемка, отлично подобран актерский состав, захватывающий сюжет...Жаль, что сейчас сначала снимают видео, заливают их в интернет, а уж потом разбирают ситуацию. Человеку помощь нужна".

"Терминатор в России)".

"Вроде весна давно прошла,а обострения продолжаются?"

Это не первый случай, когда голый мужчина гуляет по городу в Алтайском крае.

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