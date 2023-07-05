Обнаженного "Терминатора" заметили на главной улице Заринска и сняли на видео

Полностью обнаженного мужчину заметили на главной улице Заринска 4 июля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Любителя прогулок голышом в шутку назвали терминатором. Ведь герой Шварценеггера в первой части так же ходил обнаженным и требовал от прохожих одежду.

Мужчине тоже что-то нужно было от прохожих, но люди старались его избегать. Своего внешнего вида заринский "киборг-убийца" ничуть не стеснялся.

Барнаульцы оставили остроумные комментарии под записью с видео:

"Профессиональная съемка, отлично подобран актерский состав, захватывающий сюжет...Жаль, что сейчас сначала снимают видео, заливают их в интернет, а уж потом разбирают ситуацию. Человеку помощь нужна". "Терминатор в России)". "Вроде весна давно прошла,а обострения продолжаются?"

Это не первый случай, когда голый мужчина гуляет по городу в Алтайском крае.