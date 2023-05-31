В Барнауле две женщины начали бить двух девочек-подростков, разносивших листовки. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

В Барнауле две женщины решили проучить кулаками школьниц, который разносили листовки

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Георгия Исакова. Видео случившегося сняла одна из школьниц.

На опубликованных кадрах видно, как две женщины обступили девушку и начали на нее кричать, а после дергать за волосы и замахиваться руками. По словам второго подростка, к ней также применяли насилие.

По информации сообщества, причиной конфликта стали листовки, которые разносили школьницы. На видео слышно, как женщины спрашивают название компании, которой принадлежат брошюры, однако девушки не смогли ответить.

Ранее мужчина решил преподать урок трем девочкам и погнался за ними с топором в Камне-на-Оби.