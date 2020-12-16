Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека проведет Новый год в формате интерактивной сказки

К Новому году в интерактивном пространстве библиотеки-филиала № 10 имени А.С.Пушкина Централизованной библиотечной системы Барнаула подготовили квест для детей «Любимые сказки Деда Мороза».
По словам заведующей библиотекой Натальи Соболевой, в гостях у сказки побывают ребята из коррекционной школы-интерната № 1, которым предстоит стать участниками настоящего волшебства.
Дети вместе со Снегурочкой побывают в гостях у Снеговика, где их ждет веселая и увлекательная игра «Самый меткий» и конкурс «Нарисуй елочку».
Также ребята посетят дворец Снежной Королевы, где им предстоит составить пазлы из осколков льда и разгадать зимние загадки с помощью интерактивного стола.
В лесу у Метелицы участники квеста ответят на вопросы викторины «Зимы прекрасные мотивы», а в мастерской у Деда Мороза ребята погрузятся в атмосферу творчества.
Напомним, что торжественное открытие обновленной библиотеки-филиала № 10 имени А.С.Пушкина Централизованной библиотечной системы Барнаула состоялось в поселке Южном в сентябре текущего года.
Библиотека стала одним из победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году. Учреждение получило из федерального бюджета пять миллионов рублей, которые были направлены на создание привлекательного, открытого и активного пространства для чтения, досуга, общения, учебы, работы и отдыха всех категорий жителей не только рабочего поселка Южный, но и других поселений пригородной зоны Центрального района краевой столицы.
Здесь также создали новый библиотечный фонд, появилось новое компьютерное и интерактивное оборудование, удобная мебель. Кроме того, в библиотеке был создан авторский дизайн — красивые и удобные зоны для комфортного чтения и отдыха, есть места для индивидуальной работы.
Гордостью библиотеки стала «Пушкинская гостиная», посвященная творчеству великого поэта и эпохе, в которую он жил.
Наталья Соболева:
— Это особое культурное пространство читального зала. В гостиной царит атмосфера, приближающая гостей к той эпохе, которую называют «Пушкинской». Александр Сергеевич Пушкин был великим ценителем книг, поэтому в экспозиции гостиной мы собрали и представили редкие книги, издания произведений Пушкина, показали биографические материалы и галерею портретов поэта. Экспозиция знакомит читателей с основными фактами биографии и творчества поэта. Большим интересом у читателей всех поколений пользуются книги-миниатюры. В гостиной можно сделать селфи — своего рода новый просветительский формат, который привлекает к нам молодежную аудиторию. В нашей библиотеке можно найти практически все для реализации своих творческих и интеллектуальных потребностей.