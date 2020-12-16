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Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека проведет Новый год в формате интерактивной сказки

Новый год в необычном формате и с использованием новых технических возможностей проведет для детей барнаульская библиотека нового поколения.

Новый год в формате интерактивной сказки.
Новый год в формате интерактивной сказки.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

К Новому году в интерактивном пространстве библиотеки-филиала № 10 имени А.С.Пушкина Централизованной библиотечной системы Барнаула подготовили квест для детей «Любимые сказки Деда Мороза».

По словам заведующей библиотекой Натальи Соболевой, в гостях у сказки побывают ребята из коррекционной школы-интерната № 1, которым предстоит стать участниками настоящего волшебства.

Дети вместе со Снегурочкой побывают в гостях у Снеговика, где их ждет веселая и увлекательная игра «Самый меткий» и конкурс «Нарисуй елочку».

Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

Также ребята посетят дворец Снежной Королевы, где им предстоит составить пазлы из осколков льда и разгадать зимние загадки с помощью интерактивного стола.

В лесу у Метелицы участники квеста ответят на вопросы викторины «Зимы прекрасные мотивы», а в мастерской у Деда Мороза ребята погрузятся в атмосферу творчества.

Напомним, что торжественное открытие обновленной библиотеки-филиала № 10 имени А.С.Пушкина Централизованной библиотечной системы Барнаула состоялось в поселке Южном в сентябре текущего года.

Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

Библиотека стала одним из победителей конкурса в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году. Учреждение получило из федерального бюджета пять миллионов рублей, которые были направлены на создание привлекательного, открытого и активного пространства для чтения, досуга, общения, учебы, работы и отдыха всех категорий жителей не только рабочего поселка Южный, но и других поселений пригородной зоны Центрального района краевой столицы.

Здесь также создали новый библиотечный фонд, появилось новое компьютерное и интерактивное оборудование, удобная мебель. Кроме того, в библиотеке был создан авторский дизайн — красивые и удобные зоны для комфортного чтения и отдыха, есть места для индивидуальной работы.

Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Обновленная по нацпроекту барнаульская библиотека.
Пресс-служба Администрации города Барнаула

Гордостью библиотеки стала «Пушкинская гостиная», посвященная творчеству великого поэта и эпохе, в которую он жил.

Наталья Соболева:

— Это особое культурное пространство читального зала. В гостиной царит атмосфера, приближающая гостей к той эпохе, которую называют «Пушкинской». Александр Сергеевич Пушкин был великим ценителем книг, поэтому в экспозиции гостиной мы собрали и представили редкие книги, издания произведений Пушкина, показали биографические материалы и галерею портретов поэта. Экспозиция знакомит читателей с основными фактами биографии и творчества поэта. Большим интересом у читателей всех поколений пользуются книги-миниатюры. В гостиной можно сделать селфи — своего рода новый просветительский формат, который привлекает к нам молодежную аудиторию. В нашей библиотеке можно найти практически все для реализации своих творческих и интеллектуальных потребностей.

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