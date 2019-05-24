Обновленные дороги и пешеходная зона: власти рассказали, как отремонтируют проспект Ленина в Барнауле

В Барнауле дорожники приступили к ремонту основной магистрали города — проспекта Ленина. Им предстоит обновить два больших участка: от улицы Димитрова до площади Баварина, и от площади Октября до улицы Северо-Западной. Специалисты рассказали, чего стоит ожидать барнаульцам и как будут проводить ремонт.

Работы на проспекте Ленина выполняют в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт, общая стоимость которого, превышает 190 млн рублей, проводят представители компании «Барнаульское ДСУ № 4».

Специалисты уже работают на участке от площади Баварина до улицы Димитрова. Они занимаются фрезерованием дорожного полотна. В ближайшее время им предстоит выводить люки колодцев под необходимые отметки, менять бортовые камни.

Полностью перекрывать проезжую часть не станут, а движение транспорта организуют с помощью временных дорожных знаков. Кроме того, основные виды работ, среди которых фрезерование и укладка асфальта, дорожники будут выполнять ночью. Закончить весь ремонт необходимо до конца августа 2019 года.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Проспект Ленина — один из самых объемных с точки зрения ремонта. Цифры говорят сами за себя, ведь будет уложено более 130 тысяч квадратных метров асфальтобетона. График работ сформировали таким образом, чтобы минимизировать неудобства, которые могут испытывать автомобилисты.

Бригаде предстоит выполнить немало работ. Среди них разбор покрытия проезжей части, замена покрытия на парковочных карманах, ремонт тротуаров и посадочных площадок. Кроме того, специалисты поставят урны и скамейки, посадят различные кустарники.

Иван Соснин, заместитель директора «Барнаульского ДСУ-4», отметил, что прежнее покрытие проспекта Ленина было в неудовлетворительном состоянии.

Старое покрытие находится в изношенном состоянии. Там большое количество как продольных, так и поперечных неровностей. Есть значительная сетка трещин, местами ямы, — сообщил он.

Кроме того, на пересечении проспекта Ленина с улицей Гоголя установят комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД. Также на некоторых ремонтируемых участках нанесут поперечную дорожную разметку, обозначающую пешеходный переход.

Власти рассказали , как отремонтируют проспект Ленина в Барнауле. Екатерина Гладких.

Благоустройство пешеходной аллеи

Кроме ремонта дорог также обновят центральную пешеходную зону от улицы Молодежной до улицы Партизанской. На этом участке асфальтобетонное покрытие заменят цветной тротуарной плиткой. Благодаря новшеству эта аллея по своей стилистике будет похожа на нижнюю часть проспекта Ленина.

Михаил Шмидт,

архитектор:

Пешеходная зона — главное общественное пространство нашего города, любимое место для прогулок. Считаю, что плитка лучше асфальта, который мы имеем все эти годы. Там нужно было проводить ремонт, ставить заплатки, ничего хорошего в этом нет. Плитка лучше с точки зрения ремонтопригодности и эстетики.

Отметим, что также во время ремонта пешеходной зоны специалисты разберут прежние бортовые камни и установят поребрики, поставят оросители и 50 скамеек.

Сейчас проводят конкурс по определю подрядной организации. Начальная максимальная стоимость контракта составляет около 26,8 мн рублей. Ориентировочная дата начала работ — 6 июня.

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