Обновленный пригород. Как в барнаульских поселках ремонтируют дороги по программе инициативного бюджетирования

Дороги в пригородных барнаульских поселках ремонтируют в рамках реализации программы инициативного бюджетирования. В частности, сегодня уже почти окончен ремонт улицы Беловежской.

Специалисты МБУ "Автодорстрой" уложили здесь асфальтовое покрытие на общей площади 1700 кв. м, заканчивается отсыпка обочин щебнем. Стоимость проекта составила 3,5 млн рублей, из которых порядка 500 тысяч рублей в рамках софинансирования собрали жители улиц Ветеранов и Десантников.

Люди понимают, что их поселок необходимо развивать, ремонтировать дороги, делать ливневую канализацию, устанавливать освещение с функциями видеонаблюдения, строить детские площадки.

Начальник городского ДЭУ МБУ "Автодорстрой" Барнаула Роман Дерешев, говоря о проводимых работах, подчеркивает, что сотрудники бюджетного учреждения подходят к ремонту с полной ответственностью.

Для нас нет разницы, сельскую дорогу мы делаем или городскую, технологию работ соблюдать нужно везде. Проблема в том, что здесь ширина дороги ограничена размежеванными участками, поэтому делаем так, чтобы могли разъехаться хотя бы две машины. После того, как выравниваем основание дороги, происходит его уплотнение катком, потом завозим щебенку, укатываем ее слой за слоем до необходимой толщины, увлажняем, выравниваем. И только потом начинается асфальтирование и как завершающий этап — завоз щебенки по обочинам, - отмечает Роман Дерешев.

Техники на данном участке работает много: грейдер, фронтальный погрузчик, два катка, асфальтоукладчик, самосвалы с асфальтом, шесть дорожных рабочих во главе с мастером.

Работаем при любой погоде, кроме дождя, стараемся уложиться в сроки контракта, — добавляет он.

Сейчас в работе находится еще одна дорога во Власихе — проезжая часть по переулку Заснеженному. По этой дороге дети ходят в детский сад и школу, а взрослые — на остановку общественного транспорта на улице Мамонтова.

Руководитель инициативной группы Ирина Смарыгина тоже делится своими впечатлениями от преображения поселка.

Несколько лет мы поддерживали дорогу своими силами. Досыпали щебенку, грейдировали, но жалобы от населения на пыль и отлетающую из-под колес щебенку были постоянными. Поэтому мы приняли решение улицу заасфальтировать. На следующий год планируем заняться ее освещением, а вот проблему отвода сточных вод придется решать уже в этом году вне рамок проекта инициативного бюджетирования. В общей сложности будет заасфальтировано почти полкилометра дороги, дальше займемся благоустройством придомовых территорий – жители у нас очень дружные, все со временем получится, — говорит Ирина Смарыгина.

Как отмечает глава администрации Индустриального района Денис Летягин, пример активного участия жителей района в инициативном бюджетировании очень показателен. Он выражает жителям признательность за то, что люди не остаются в стороне, проявляют инициативу и выходят с проектами на городской конкурс.

Надеемся увидеть новые предложения и проекты на следующем конкурсе инициативного бюджетирования, — добавил руководитель районной администрации.