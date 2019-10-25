Обновленный сквер, велодорожка и не только: в Барнауле подвели итоги благоустройства городских территорий

24 октября в Барнауле прошло выездное совещание, посвященное завершению благоустройства территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Представители власти и подрядчики подвели итоги проделанной работы, а также рассказали о перспективах дальнейшей реализации этого проекта.

В 2019 году в программу вошли три общественные территории, за которые проголосовали жители города. Это сквер на Панфиловцев, 22 и два участка аллеи на ул. Георгия Исакова в Ленинском и Железнодорожном районах (от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова).

В разработке эскизных проектов этих общественных территорий участвовали сотрудники института архитектуры и дизайна АлтГТУ, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры. Проекты проходили этапы утверждения на градостроительном совете и в комиссии с участием территориальных общественных самоуправлений, а также городских депутатов.

Обновленная аллея на улице Георгия Исакова

Эта аллея находится между улицами Матросова и Малахова. В последний раз там проводили капитальный ремонт десять лет назад, поэтому возникла потребность обновления. Здесь вместо старого изношенного асфальтового покрытия появилось цветное плиточное. Также заменили бортовые камни, смонтировали освещение и декоративные арки, добавили парковки, установили новые детские игровые комплексы, скамейки и урны. Кроме того, на аллее отреставрировали газон, а вместо аварийных деревьев высадили 64 новых.

«В целом уложено 9 тыс. квадратных метров плитки, более 2 тыс. квадратных метров асфальта положено на тротуары и парковки и 1200 квадратных метров — велосипедная дорожка», — отметил Михаил Звягинцев, глава администрации Железнодорожного района. Он поблагодарил всех участников работ за их качественное выполнение.

Михаил Звягинцев отметил, что одним из главных достоинств аллеи является велосипедная дорожка, которой раньше не было. По его словам, в настоящее время этот объект не уступает проспекту Ленина.

Михаил Звягинцев. Анна Зайкова

Михаил Звягинцев,

глава администрации Железнодорожного района:

Очень удачный проект по благоустройству аллеи. Это была народная стройка, здесь работал не только подрядчик, но и жители микрорайона, ТОС «Петровский», ТОС «Матросовский». В работе принимали участие и учащиеся школ. Хотелось бы, чтобы жители, которые здесь отдыхают, бережно относились к элементам благоустройства.

Вячеслав Франк, и. о. главы администрации Барнаула, отметил, что властям очень важно, что жители города активно участвуют в голосовании при выборе объектов для благоустройства. Он также положительно оценил итоги проведенных работ и отметил, что проект будет реализовываться в будущем.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова

Вячеслав Франк,

и. о. главы администрации Барнаула:

Завтра пройдет комиссия, которая утвердит порядка 60 объектов, после чего через несколько дней начнется голосование за территории. После него нужно будет сформировать проекто-сметную документацию и провести конкурс на определение подрядчика, чтобы на следующий год также достойно подвести итоги и сделать хорошее для Барнаула.

Конечно, больше всего обновлению аллеи рады местные жители. Они поблагодарили специалистов, участвовавших в работах, и рассказали, как оценивают проект.

Вячеслав Франк и Нина Черненко. Анна Зайкова

Нина Черненко,

председатель ТОС Матросовского микрорайона:

Для нас эта аллея очень дорога. Приятно, что она стала креативной и современной. Раньше в нашем ТОСе не было освещения, а сейчас есть. Также здорово, что появились велосипедные дорожки, детские площадки. У нас получилась великолепная аллея от Ленинского до Железнодорожного района, аллея дружбы.

Где еще провели благоустройство

В рамках благоустройства также обновили сквер, расположенный на улице Панфиловцев, 22. В частности, там уложили плиточное покрытие, провели устройство парковок, замену бортовых камней, посадили деревья. Также в сквере установят игровые комплексы, урны и скамейки.

В октябре в этом сквере специалисты провели пробный запуск светодинамичного фонтана, который понравился многим барнаульцам. Водную картину фонтана формируют 26 динамических струй. Площадку сделали из противоскользящего гранита, а отвод воды с поверхности осуществляется через «шахматы» из оцинкованного профнастила с дренирующими свойствами. Вода попадает обратно в невидимую чашу, фильтруется и уже в чистом виде вновь выходит на поверхность.

Напомним, в этом году благоустройство общественных территорий выполняли специалисты «Барнаульского ДСУ № 4» за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. Общая сумма контракта превысила 108 млн рублей. К работам приступили в начале июля.