Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 октября 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Обновленную схему теплоснабжения Барнаула направили на утверждение в Минэнерго

Проект схемы теплоснабжения Барнаула направлен для утверждения в федеральное Министерство энергетики.

ТЭЦ. Отопление.
ТЭЦ. Отопление.
СС0

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы краевой столицы Вячеслав Франк.

«Направить проект схемы теплоснабжения городского округа — города Барнаула Алтайского края на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее в мэрии много говорили об актуализации городской схемы теплоснабжения. Необходимость в ее обновлении вытекала из постоянного развития города, застройки новых кварталов и изменения структуры выработки, транспортировки и сбыта тепловой энергии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость