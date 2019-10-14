Обновленную схему теплоснабжения Барнаула направили на утверждение в Минэнерго

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы краевой столицы Вячеслав Франк.

«Направить проект схемы теплоснабжения городского округа — города Барнаула Алтайского края на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) для утверждения в Министерство энергетики Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее в мэрии много говорили об актуализации городской схемы теплоснабжения. Необходимость в ее обновлении вытекала из постоянного развития города, застройки новых кварталов и изменения структуры выработки, транспортировки и сбыта тепловой энергии.