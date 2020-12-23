«Обработаны и абсолютно безопасны». На «Авито» продают трусы Навального за миллион рублей

Всего выставлено шесть предложений. Встречаются подержанные, абсолютно новые и эксклюзивные варианты.

Самый дорогой лот родом из Москвы. Здесь ценник превышает миллион рублей. Как говорится в объявлении, стоимость указана со скидкой к Новому году.

«Эти эксклюзивные труселя выстираны „опытнейшими“ агентами отечественных специальных служб! Сделайте себе или близким фантастический, невероятный подарок к новому 2021 году! Говорят, новичок от них отстиран, но это не точно!», — сказано на странице продавца.