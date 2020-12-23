«Обработаны и абсолютно безопасны». На «Авито» продают трусы Навального за миллион рублей

Всего выставлено шесть предложений. Встречаются подержанные, абсолютно новые и эксклюзивные варианты.
Самый дорогой лот родом из Москвы. Здесь ценник превышает миллион рублей. Как говорится в объявлении, стоимость указана со скидкой к Новому году.
«Эти эксклюзивные труселя выстираны „опытнейшими“ агентами отечественных специальных служб! Сделайте себе или близким фантастический, невероятный подарок к новому 2021 году! Говорят, новичок от них отстиран, но это не точно!», — сказано на странице продавца.
Есть и белье, изъятое в Томске. Оно стоит 49 999 рублей. По заверению человека, выставившего объявление, они прекрасно подойдут для любой коллекции.
«Обработаны и абсолютно безопасны», — написано в описании лота.
На сайте можно найти варианты эконом-класса за 1490 рублей с оригинальным принтом «В этом деле новичок» и «Обработано ФСБ».
«Хороший подарок на Новый год вашему знакомому, другу или родственнику, который работает в ФСБ. Легкий юмор спасет этот мир», — честно признается продавец, выставивший синие боксеры за 700 рублей.
К слову, накануне The Insider выпустил ролик, в котором Навальный разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который якобы признается в отравлении, напомнил портал znak.com.
Судя по ролику, Кудрявцев думал, что говорит с помощником Николая Патрушева (секретарем Совбеза РФ) и выложил подробности преступления. В разговоре он пояснил, что яд был нанесен на трусы, а жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный врачами скорой помощи.
После выхода материала в Москве силовики задержали возле здания ФСБ на Лубянке режиссера Виталия Манского, в руках у которого были синие трусы.