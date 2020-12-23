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23 декабря
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Жизнь

«Обработаны и абсолютно безопасны». На «Авито» продают трусы Навального за миллион рублей

Необычные объявления о продаже нижнего белья, якобы принадлежавшего российскому оппозиционеру Алексею Навальному, появились на популярном сайте объявлений «Авито» буквально за один день.

Трусы Навального за 49 999 рублей из Санкт-Петербурга.
Трусы Навального за 49 999 рублей из Санкт-Петербурга.
"Авито".

Всего выставлено шесть предложений. Встречаются подержанные, абсолютно новые и эксклюзивные варианты.

Самый дорогой лот родом из Москвы. Здесь ценник превышает миллион рублей. Как говорится в объявлении, стоимость указана со скидкой к Новому году.

«Эти эксклюзивные труселя выстираны „опытнейшими“ агентами отечественных специальных служб! Сделайте себе или близким фантастический, невероятный подарок к новому 2021 году! Говорят, новичок от них отстиран, но это не точно!», — сказано на странице продавца.

Нижнее белье оппозиционера за 1490 (слева) и 1 миллион рублей (справа).
Нижнее белье оппозиционера за 1490 (слева) и 1 миллион рублей (справа).
«Авито».

Есть и белье, изъятое в Томске. Оно стоит 49 999 рублей. По заверению человека, выставившего объявление, они прекрасно подойдут для любой коллекции.

«Обработаны и абсолютно безопасны», — написано в описании лота.

На сайте можно найти варианты эконом-класса за 1490 рублей с оригинальным принтом «В этом деле новичок» и «Обработано ФСБ».

«Хороший подарок на Новый год вашему знакомому, другу или родственнику, который работает в ФСБ. Легкий юмор спасет этот мир», — честно признается продавец, выставивший синие боксеры за 700 рублей.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

К слову, накануне The Insider выпустил ролик, в котором Навальный разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который якобы признается в отравлении, напомнил портал znak.com.

Судя по ролику, Кудрявцев думал, что говорит с помощником Николая Патрушева (секретарем Совбеза РФ) и выложил подробности преступления. В разговоре он пояснил, что яд был нанесен на трусы, а жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный врачами скорой помощи.

После выхода материала в Москве силовики задержали возле здания ФСБ на Лубянке режиссера Виталия Манского, в руках у которого были синие трусы.

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