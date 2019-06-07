Обработчики рыбы на Восточное побережье Камчатки

Лидирующие предприятия восточного побережья Камчатки («Белореченск», «Вывенское», «Дельфин», РА «Пенжинская» и другие) приглашают на работу обработчиков рыбы, рыбаков, строителей, разнорабочих!
Условия
Заработная плата: от 40 000 до 90 000 руб.
Оформление по трудовому кодексу РФ.
Проживание, питание, проезд за счет компании!
Отправка групп: июнь, июль, август.
Ждем вас по адресу:
г. Барнаул, ул. Советская, 22.
Сайт: vacancy22.ru
(ООО «Кадровый оператор ВАКАНСИЯ22»)
Тел.: 8−913−210−6589, 8−923−160−7700, 8−909−503−3148, 8−913−253−2020.