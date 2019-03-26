Прощай, столица. Москвичи начали покидать город

За год объем предложения от уезжающих из города москвичей вырос на четыре процентных пункта. В качестве одной из причин такой динамики аналитики компании называют поиск альтернативных вариантов заработка.
« тренд на увеличение численности материально неустроенных горожан. Нужда заставляет искать способы заработка, в том числе и за счет сдачи жилплощади внаем», — говорится в материалах «Инкома».
Вот каковы результаты опроса уезжающих из Москвы квартирных хозяев, проведенные компанией.
- 5% получают образование за рубежом;
- 17% нашли работу в другой стране;
- 19% уезжают по семейным обстоятельствам;
- 24% — это люди, рассчитывающие построить бизнес (преимущественно фермерский) в провинции;
- 35% приходится на пенсионеров, которые сдают жилье в Москве, чтобы обеспечить себя, переезжая при этом к родственникам, на дачу, в деревню или маленький город.