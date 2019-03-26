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Жизнь

Прощай, столица. Москвичи начали покидать город

На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32% всех выставленных в аренду квартир столицы, рассказывает lenta.ru со ссылкой на материалы агентства «Инком-Недвижимость».

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

За год объем предложения от уезжающих из города москвичей вырос на четыре процентных пункта. В качестве одной из причин такой динамики аналитики компании называют поиск альтернативных вариантов заработка.

« тренд на увеличение численности материально неустроенных горожан. Нужда заставляет искать способы заработка, в том числе и за счет сдачи жилплощади внаем», — говорится в материалах «Инкома».

Вот каковы результаты опроса уезжающих из Москвы квартирных хозяев, проведенные компанией.

  • 5% получают образование за рубежом;
  • 17% нашли работу в другой стране;
  • 19% уезжают по семейным обстоятельствам;
  • 24% — это люди, рассчитывающие построить бизнес (преимущественно фермерский) в провинции;
  • 35% приходится на пенсионеров, которые сдают жилье в Москве, чтобы обеспечить себя, переезжая при этом к родственникам, на дачу, в деревню или маленький город.

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