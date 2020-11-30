«Образовательный центр с животными и чат-боты». Кто стал героем нового выпуска бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей

Региональный центр « Мой бизнес » выложил девятый выпуск проекта бизнес-реалити #Фабрикабизнесидей . На этот раз зрителям рассказали, куда стоит отдать ребенка, если он хочет разобраться в биологии, и у кого следует заказать разработку чат-бота для бизнеса.

С животными на «ты»

Коробовой Дарье 26 лет. Она учится в Аграрном университете на факультете ветеринарной медицины. Конкурсантка — многодетная мать, у нее трое детей. Девушка рассказывает, что любит радовать их, дозволяет им все, что они хотят — к примеру, молодая мама часто водит ребятишек в кино, KFC и Burger King. Ее любовь к детям выражена и в бизнес-проекте.

Дарья пришла на конкурс с идеей создать образовательно-развлекательный центр «Aniplanet» для детей разного возраста. Здесь малыши будут учиться биологии, ихтиологии, гербологии, а также взаимодействовать с настоящими животными.

Дарья Коробова,

конкурсантка:

— В центре будут летать птицы, гулять ежики — это не контактный зоопарк. С животными нельзя будет фотографироваться, трогать их, но им все равно нужна какая-то воля, они хозяева этого центра.

Дарья добавляет, что в центре будут проводится различные викторины по биологии, лабораторные работы. Более того, здесь будут организованы выездные мероприятия. Месячный абонемент обойдется клиентам в 1500 рублей, но молодая предпринимательница обещает скидки.

Дарья Коробова

конкурсантка:

— На #Фабрикебизнесдией очень интересные люди, интересный и нестандартный коллектив. Все веселые, задорные и это, в первую очередь, привлекает меня.

Кто не падал , тот не поднимался

Ивану Сапронову 30 лет, он работает в сфере маркетинга — настраивает рекламу в интернете, привлекает клиентов в бизнес. Конкурсант уже пробовал заниматься предпринимательской деятельностью, но к успеху это дело его не привело.

Иван Сапронов,

конкурсант:

— Пробовали зарабатывать на кафе, но они у нас прогорели. Возникли долги, я быстро нашёл работу, и рассчитался.

Относительная неудача не сломила Ивана, он снова решил открыть свое дело — на конкурс пришел с идеей создать организацию, которая «будет предлагать ботов как услугу».

Конкурсант отмечает, что в Алтайском крае нет организаций, которые бы целенаправленно занимались именно созданием чат-ботов. Такую услугу, как правило, заказывают в Москве или Санкт-Петербурге, но это весьма весьма затратно. Иван добавляет, что занял нишу, в которой у него практически нет конкурентов.

Иван Сапронов,

конкурсант:

— Человек заходит в мессенджер или социальную сеть, хочет заказать товар. Клиенту нужно выбрать дизайн для кухни или материалы для ремонта. Он нажимает «выбрать кухню» и переходит на чат-бота, который предлагает выбрать параметры будущей кухни, определиться с дизайном, цветом и формой кухни.

Иван добавляет, что бот может принимать оплату, а также делиться полезными ссылками о дополнительных акциях и новых предложениях. Молодой предприниматель рассказывает, что самый простой бот с минимальным количеством функций обойдется заказчику в 25−30 тыс. рублей.

Иван Сапронов,

конкурсант:

— Я разработал схему, когда помимо того, что клиент платит за разработку бота, он еще оплачивает сервисное обслуживание.

Иван признается — он пришел на конкурс не только для того, чтобы представить свою идею, но и наладить связи, а, может быть, получить новых клиентов. Конкурсант уже предлагает свои услуги соперникам.

Иван Сапронов,

конкурсант:

— Если я не выиграю — ничего страшного. Если я здесь получу 2−3 заказа на ботов, то в принципе даже больше заработаю.

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