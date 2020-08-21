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Жизнь

+74. Общее число заболевших COVID-19 в Алтайском крае перевалило за 11 тысяч

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирусом заболело 11 042 человека, сообщили в оперативном штабе 21 августа. За последние сутки выявили 74 новых случая заболевания.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Новые случаи зарегистрировали в Барнауле — 45, Новоалтайске — 5, Рубцовске — 4. Локтевский, Михайловский, Первомайский районы прибавили по 3 заболевших, Заринск — 2, Бийск, Бийский, Зональный, Новичихинский, Немецкий национальный, Смоленский, Троицкий, Усть — Пристаньский, Шипуновский районы — по одному заболевшему.

В больницах края в тяжелом состоянии находится 111 пациентов, 30 человек на аппаратах ИВЛ.

Всего выздоровело — 9502 человека (+146 за сутки).

Всего скончалось — 296 человек (+4 за сутки).

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