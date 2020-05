Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России

Информационная платформа «Спаси пчел» основана на обобщении опыта взаимодействия пчеловодов и фермеров в ряде регионов России, является бесплатной для всех пользователей и представляет собой сервис добровольного sms-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений.

Согласно исследованиям ученых**, одной из основных причин гибели насекомых-опылителей является неправильное применение пестицидов, в том числе, с содержанием неоникотиноидов*, часто используемых для обработки рапса.

Для России основным опылителем является медоносная пчела, и в 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы — гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тыс. В 2019 году в ряде регионов доля погибших пчёл в некоторых семьях доходила до 40% (при среднем многолетнем значении гибели в 10−12% от общего количества пчёл в семье).

По данным ряда зарубежных исследований, если сейчас не начать поиск эффективного решения, то к 2035 году медоносная пчела может исчезнуть из списка опылителей, что приведет к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны, а также окажет серьезное влияние на социально-экономический контекст — от значимого сокращения экспорта меда и сельскохозяйственных культур до сокращения рабочих мест и угрозы голода.

Описание платформы:

Оценив серьезность угрозы в контексте влияния на биоразнообразие, устойчивость сельского хозяйства и неизбежных социально-экономических последствий, Билайн принял решение о необходимости доработки информационной платформы «Спаси пчел» спаси-пчёл.рф/ для того, чтобы масштабировать ее ресурс и способствовать более эффективному функционированию в масштабах всей страны.

Принцип работы платформы заключается в обеспечении оперативных уведомлений между фермерами и пчеловодами в периоды необходимой обработки сельскохозяйственных культур средствами защиты растений. Билайн, присоединившись к проекту, берет на себя все расходы по обеспечению связи между сторонами, совершенствованию платформы с учетом появившихся требований и будущего развития вопроса, в том числе с точки зрения регуляторных требований.

Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Далее фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод в свою очередь получает sms-оповещение, если его пасека находится в радиусе 7 км от обрабатываемого поля.

Опыт пчеловодов, уже пострадавших от гибели пчел, показывает, что такое оповещение целесообразно производить как минимум за 3 дня до планируемой обработки полей. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пестицидами. Например, перевезти ульи в безопасное место. Регистрация и информирование об обработке полей будет добровольным.

Ирина Лебедева,

вице-президент по клиентскому опыту ПАО «ВымпелКом»:

Мы понимаем важность и серьезность проблемы, которая при неблагоприятном развитии может значительно повлиять на все сферы нашей жизни и в конечном итоге, на общество, в котором будут жить наши дети. То, каким образом реализуется взаимодействие в рамках реализации проекта, та готовность к сотрудничеству и экспертная поддержка со стороны заинтересованных сторон и экспертов позволяет нам надеяться, что платформа поможет наладить действительно осознанный информационный обмен, в котором нуждаются и пчеловоды, и фермеры. Мы верим, что с помощью технологий можно добиться значимого прогресса и «переломить» текущую ситуацию.

Для достижения большего эффекта Билайн планирует запустить таргетированную коммуникационную кампанию, направленную на представителей сельскохозяйственного бизнеса и владельцев пасек.

Программа поддержки работы платформы со стороны ПАО «ВымпелКом» рассчитана как минимум на 3 года, в ходе которых планируется провести оценку социально-экономического воздействия от запуска решения. В дальнейшем компания планирует передать управление ресурсом заинтересованным сторонам, в числе которых может быть и государство.

Справочная информация:

В динамике гибель пчелиных семей в России за зимне-весенний период составляет в среднем 10−12% от общего количества, а средние многолетние значения колеблются от 5% в 1940—1950 гг. до 10%-12% в 1990—2010 гг. В некоторых регионах в 2019 году доля погибших пчёл в некоторых семьях доходила до 40% (при среднем многолетнем значении гибели в 10−12% от общего количества пчёл в семье).

Согласно исследованиям ученых, основными причинами гибели опылителей являются:

неправильное применение пестицидов с содержанием неоникотиноидов , часто используемых для обработки рапса;

часто используемых для обработки рапса; де-профессионализация сельскохозяйственной отрасли , в особенности в мелком и среднем сегменте ( отсутствие профессиональных агрономов в числе сотрудников данных хозяйств);

в особенности в мелком и среднем сегменте отсутствие профессиональных агрономов в числе сотрудников данных хозяйств); болезни и паразиты.

