Общероссийский день рассеянного склероза — 11 июня. Какова история праздника

Рассеянный склероз — это болезнь, которая поражает спинной и головной мозг. Она возникает из-за сбоев в иммунной системе и разрушает здоровые клетки, заменяя их соединительными тканями. Это приводит к различным поведенческим, неврологическим и физиологическим расстройствам, из-за которых человек теряет способность нормально функционировать.
Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме и помочь больным, был учреждён специальный праздник. Его цель — пропагандировать регулярные обследования для своевременного выявления заболевания.
История и традиции праздника
Этот праздник был впервые проведен в 2010 году. Его цель — привлечь внимание правительства, медицинских работников и общества к проблеме рассеянного склероза и необходимости оказания всесторонней помощи больным. Активисты выступают за регулярное прохождение осмотров и внимательное отношение к своему здоровью.
В этот день проводятся форумы, конференции, просветительские лекции и семинары. Лучших врачей награждают дипломами и почетными грамотами. Благотворительные организации собирают средства для помощи людям, страдающим от этого заболевания. В средствах массовой информации транслируются передачи о рассеянном склерозе, его симптомах, последствиях и течении. Специалисты дают рекомендации по сохранению здоровья.
Интересные факты
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Рассеянным склерозом в России страдает 200 тыс. человек.
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Диагноз ставит врач на основе клинических проявлений. Подтвердить или опровергнуть диагноз может магнитно-резонансная томография.
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Чаще всего рассеянный склероз наблюдают у лиц в возрасте от 18 до 40 лет. Среди них женщин больше, чем мужчин.
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В 1868 году Жан-Мартен Шарко обобщил и описал симптомы рассеянного склероза. Болезнь не связана с расстройствами памяти. Она возникает в результате разрушения миелиновой оболочки нервных тканей.
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Для заболевания характерны нарушения зрительной функции, работы органов таза, снижение интеллекта, познавательных способностей. Здоровье ухудшается скачкообразно.
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Исследователи предполагают, что одна из причин недуга – обедненный синтез витамина D. Вещество вырабатывается в организме только при наличии достаточной освещенности. Гипотезу подтверждает тот факт, что у жителей северных широт склероз возникает чаще.
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