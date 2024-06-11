Общероссийский день рассеянного склероза — 11 июня. Какова история праздника

Общероссийский день рассеянного склероза отмечается ежегодно 11 июня. В 2024 году дату справляют 15-й раз.

Рассеянный склероз — это болезнь, которая поражает спинной и головной мозг. Она возникает из-за сбоев в иммунной системе и разрушает здоровые клетки, заменяя их соединительными тканями. Это приводит к различным поведенческим, неврологическим и физиологическим расстройствам, из-за которых человек теряет способность нормально функционировать.

Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме и помочь больным, был учреждён специальный праздник. Его цель — пропагандировать регулярные обследования для своевременного выявления заболевания.

История и традиции праздника

Этот праздник был впервые проведен в 2010 году. Его цель — привлечь внимание правительства, медицинских работников и общества к проблеме рассеянного склероза и необходимости оказания всесторонней помощи больным. Активисты выступают за регулярное прохождение осмотров и внимательное отношение к своему здоровью.

В этот день проводятся форумы, конференции, просветительские лекции и семинары. Лучших врачей награждают дипломами и почетными грамотами. Благотворительные организации собирают средства для помощи людям, страдающим от этого заболевания. В средствах массовой информации транслируются передачи о рассеянном склерозе, его симптомах, последствиях и течении. Специалисты дают рекомендации по сохранению здоровья.

На приёме у врача. freepik.com/gpointstudio

Интересные факты

Рассеянным склерозом в России страдает 200 тыс. человек.

Диагноз ставит врач на основе клинических проявлений. Подтвердить или опровергнуть диагноз может магнитно-резонансная томография.

Чаще всего рассеянный склероз наблюдают у лиц в возрасте от 18 до 40 лет. Среди них женщин больше, чем мужчин.

В 1868 году Жан-Мартен Шарко обобщил и описал симптомы рассеянного склероза. Болезнь не связана с расстройствами памяти. Она возникает в результате разрушения миелиновой оболочки нервных тканей.

Для заболевания характерны нарушения зрительной функции, работы органов таза, снижение интеллекта, познавательных способностей. Здоровье ухудшается скачкообразно.

Исследователи предполагают, что одна из причин недуга – обедненный синтез витамина D. Вещество вырабатывается в организме только при наличии достаточной освещенности. Гипотезу подтверждает тот факт, что у жителей северных широт склероз возникает чаще.

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