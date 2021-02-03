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Жизнь

Общественная палата Алтайского края соболезнует родным погибшего Александра Назарчука

Общественная палата Алтайского края выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины Александра Григорьевича Назарчука.

Александр Назарчук.
Александр Назарчук.
предоставлено пресс-службой АКЗС

После окончания Алтайского сельскохозяйственного института Александр Григорьевич прошел путь от агронома и директора совхоза «Гуселетовский» Романовского района до министра сельского хозяйства России.

Он избирался народным депутатом РСФСР, Государственной Думы, представлял Алтайский край в Совете Федерации, на протяжении нескольких созывов возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

«Во многом благодаря опыту и профессионализму Александра Григорьевича Назарчука была сформирована законодательная база Алтайского края, установлены крепкие, партнерские отношения с регионами Сибири в рамках Ассоциации „Сибирское соглашение“», — подчеркнули в ОП.

На протяжении всей своей деятельности он выступал за поддержку отечественного товаропроизводителя.

После выхода на заслуженный отдых продолжал активную общественную деятельность, координируя работу национальной диаспоры украинцев Алтайского края.

В 2019 году Александру Назарчуку присвоено звание «Почетный гражданин Алтайского края».

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