Общественная палата Алтайского края соболезнует родным погибшего Александра Назарчука

После окончания Алтайского сельскохозяйственного института Александр Григорьевич прошел путь от агронома и директора совхоза «Гуселетовский» Романовского района до министра сельского хозяйства России.
Он избирался народным депутатом РСФСР, Государственной Думы, представлял Алтайский край в Совете Федерации, на протяжении нескольких созывов возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов и Алтайское краевое Законодательное Собрание.
«Во многом благодаря опыту и профессионализму Александра Григорьевича Назарчука была сформирована законодательная база Алтайского края, установлены крепкие, партнерские отношения с регионами Сибири в рамках Ассоциации „Сибирское соглашение“», — подчеркнули в ОП.
На протяжении всей своей деятельности он выступал за поддержку отечественного товаропроизводителя.
После выхода на заслуженный отдых продолжал активную общественную деятельность, координируя работу национальной диаспоры украинцев Алтайского края.
В 2019 году Александру Назарчуку присвоено звание «Почетный гражданин Алтайского края».