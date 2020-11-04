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Жизнь

Общественник предложил жестко ограничить российских пенсионеров в их же интересах

Первый заместитель председателя комитета Совфеда Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал предложение руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова, которое касается пенсионеров.

Пенсионер в Бийске.
Пенсионер в Бийске.
Скрин с видео.

Идея заключается в том, чтобы ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.

«Идея понятна, потому что люди старшего поколения попадают часто в такие ситуации, когда мошенники пользуются их желанием приобрести какой-то лекарственный препарат либо чудесное медицинское изделие.

В этом есть смысл, но я себе не представляю, как можно разделить пенсионеров: работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, живущих с детьми, без детей, одиноких, определить возраст, когда, что называется, люди еще могут принимать адекватные решения.

В общем, мне кажется, как идея, связанная с защитой интересов пенсионера, понятна, но, боюсь, что это трудно реализуемая идея», — пояснил сенатор.

По словам парламентария, лучше «усилить профилактическую работу».

«Это можно сделать соответствующими предупреждениями в подъездах, развешиванием объявлений. Это, мне кажется, более перспективно», — заключил он.

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