Общественник предложил жестко ограничить российских пенсионеров в их же интересах

Идея заключается в том, чтобы ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров.

«Идея понятна, потому что люди старшего поколения попадают часто в такие ситуации, когда мошенники пользуются их желанием приобрести какой-то лекарственный препарат либо чудесное медицинское изделие.

В этом есть смысл, но я себе не представляю, как можно разделить пенсионеров: работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, живущих с детьми, без детей, одиноких, определить возраст, когда, что называется, люди еще могут принимать адекватные решения.

В общем, мне кажется, как идея, связанная с защитой интересов пенсионера, понятна, но, боюсь, что это трудно реализуемая идея», — пояснил сенатор.