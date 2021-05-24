Общественники просят мэра Барнаула сделать вечными Огни памяти на Мемориале Славы

Активисты ОНФ просят главу Барнаула Вячеслава Франка рассмотреть возможность возвращения статуса Вечного огня комплексу огней памяти на Мемориале славы и подключить их к магистральному газопроводу.

Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.

Помимо Вечного огня на Мемориале есть Огни памяти, которые не горят постоянно, а только в значимые даты. Они «питаются» от газовых баллонов.

Краевед Данил Дегтярев рассказывал, как проводил экскурсию для первоклассников на Мемориале Славы и осекся на фразе: «В память о наших земляках, погибших на Великой Отечественной войне, зажжено 8 вечных огней».

«Потому что в тот момент не горел ни один. Было неловко смотреть в глаза детям и придумывать какое-то объяснение этому», — писал он в соцсетях.

Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года. altapress.ru. Анна Зайкова.

В ОНФ предлагают чиновникам вернуть статус Вечного огня всему комплексу.

«С учетом того, что „Газпром“ накануне Дня Победы обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом вечные огни в регионах присутствия компании, а ранее ОНФ призывал газоснабжающих монополистов бесперебойно и безвозмездно подавать газ к вечным огням, мы призвали администрацию Барнаула вернуть этот статус комплексу огней на Мемориале славы и подключить их к магистральному газопроводу», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Также «фронтовики» хотят шире подойти к вопросу функционирования памятных огней вне воинских захоронений и выйти с инициативой на федеральный уровень.