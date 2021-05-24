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Жизнь

Общественники просят мэра Барнаула сделать вечными Огни памяти на Мемориале Славы

Активисты ОНФ просят главу Барнаула Вячеслава Франка рассмотреть возможность возвращения статуса Вечного огня комплексу огней памяти на Мемориале славы и подключить их к магистральному газопроводу.

Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.
Барнаульцы пришли на Мемориал Славы 9 мая 2020 года, несмотря на пандемию.
Анна Зайкова

Помимо Вечного огня на Мемориале есть Огни памяти, которые не горят постоянно, а только в значимые даты. Они «питаются» от газовых баллонов.

Краевед Данил Дегтярев рассказывал, как проводил экскурсию для первоклассников на Мемориале Славы и осекся на фразе: «В память о наших земляках, погибших на Великой Отечественной войне, зажжено 8 вечных огней».

«Потому что в тот момент не горел ни один. Было неловко смотреть в глаза детям и придумывать какое-то объяснение этому», — писал он в соцсетях.

Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года.
Мемориал Славы в Барнауле. 9 мая 2021 года.
altapress.ru. Анна Зайкова.

В ОНФ предлагают чиновникам вернуть статус Вечного огня всему комплексу.

«С учетом того, что „Газпром“ накануне Дня Победы обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом вечные огни в регионах присутствия компании, а ранее ОНФ призывал газоснабжающих монополистов бесперебойно и безвозмездно подавать газ к вечным огням, мы призвали администрацию Барнаула вернуть этот статус комплексу огней на Мемориале славы и подключить их к магистральному газопроводу», — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Также «фронтовики» хотят шире подойти к вопросу функционирования памятных огней вне воинских захоронений и выйти с инициативой на федеральный уровень.

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