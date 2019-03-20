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21 марта
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Жизнь

Общественники: в Славгороде расплодились стаи бродячих собак из-за неубранного мусора

В Славгороде переполненные мусорные баки обострили проблему с бродячими собаками, которые постоянно группируются вокруг, растаскивают остатки еды, упаковку и пугают жителей, пишет «Гражданский патруль». Местные власти обещают отловить животных не раньше апреля.

Мусор. Бродячие собаки. Славгород.
Мусор. Бродячие собаки. Славгород.
"Гражданский патруль" на Facebook.com

Общественники считают, что это происходит из-за сбоев в работе регоператора по обращению с отходами. В славгородской зоне это «Позитив 88». «Гражданский патруль» направил обращение в адрес местных властей.

В администрации ответили, что переслали претензию по поводу переполненных баков регоператору. Что касается бездомных собак, то средства на их отлов и содержание выделяются из краевого бюджета, в этом году для Славгорода предусмотрели 136 тысяч рублей. Эти деньги поступили в муниципалитет 15 февраля.

Мусор. Бродячие собаки. Славгород.
Мусор. Бродячие собаки. Славгород.
«Гражданский патруль» на Facebook.com

Администрация уже подготовила документы для объявления конкурса на выбор подрядчика, который и займется отловом. По графику, заявку о торгах должны опубликовать 31 марта. Некороторое время займет процедура аукциона, и затем только победитель сможет приступить к работе.

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