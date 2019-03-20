Общественники: в Славгороде расплодились стаи бродячих собак из-за неубранного мусора

В Славгороде переполненные мусорные баки обострили проблему с бродячими собаками, которые постоянно группируются вокруг, растаскивают остатки еды, упаковку и пугают жителей, пишет «Гражданский патруль». Местные власти обещают отловить животных не раньше апреля.

Общественники считают, что это происходит из-за сбоев в работе регоператора по обращению с отходами. В славгородской зоне это «Позитив 88». «Гражданский патруль» направил обращение в адрес местных властей.

В администрации ответили, что переслали претензию по поводу переполненных баков регоператору. Что касается бездомных собак, то средства на их отлов и содержание выделяются из краевого бюджета, в этом году для Славгорода предусмотрели 136 тысяч рублей. Эти деньги поступили в муниципалитет 15 февраля.

Мусор. Бродячие собаки. Славгород. «Гражданский патруль» на Facebook.com

Администрация уже подготовила документы для объявления конкурса на выбор подрядчика, который и займется отловом. По графику, заявку о торгах должны опубликовать 31 марта. Некороторое время займет процедура аукциона, и затем только победитель сможет приступить к работе.