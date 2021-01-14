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Жизнь

Общественность одобрила проект правил благоустройства Барнаула

Проект новых правил благоустройства Барнаула обсудили на совете Общественной палаты города. Члены ОП одобрили документы, сообщили в мэрии.

Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле.
Озеленение сквера на улице Ускова в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

В правилах обозначены основные обязательные требования в области благоустройства. Их принимали в 2017 году, теперь документ нужно обновить в связи с изменениями в федеральном законодательстве и необходимостью вовлекать жителей в вопросы развития городской среды.

Общественники высказали свои замечания. В частности, они касаются компенсационного озеленения. Правила обязывают на месте утраченных зеленых насаждений высаживать новые.

По мнению участников заседания, это правило не должно распространяться на охранные зоны инженерных коммуникаций, потому что на этих участках нельзя высаживать деревья и курсы, которые мешают проведению аварийно-восстановительных земляных работ на сетях.

Еще одно предложение касается упорядочения размещения нестационарных гаражей: оформление договоров аренды позволит оперативно решать с собственниками вопросы по устранению каких-либо повреждений в зоне нахождения гаражей.

Владимир Лопаткин,
председатель Общественной палаты V созыва:

В целом проект решения Барнаульской городской Думы об утверждении Правил благоустройства территории городского округа — города Барнаула одобрен членами Общественной палаты с учетом высказанных предложений. Комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города рекомендовано продолжить работу над проектом Правил.

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