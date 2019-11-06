Обвал холода: снег и сильный ветер обрушатся на Алтайский край после потепления

По словам синоптика, в течение дня 8 ноября и сутки 9 ноября в крае прогнозируют неблагоприятные погодные явления.
Как уточнила Людмила Сырых, смена метеоусловий будет связана с тем, что на территорию края начнет оказывать влияние северо-атлантический циклон.
В итоге, несмотря на потепление до +10 градусов, в течение дня 8 ноября в регионе прогнозируют усиление ветра, скорость которого при порывах будет достигать 25 метров в секунду.
В большинстве районов края пройдут осадки, местами ожидается снег. В результате, к 9 ноября, в отдельных районах возможно установление временного снежного покрова.
На дорогах вероятна сильная гололедица.
В воскресенье — понедельник, согласно предварительному прогнозу, в крае ожидается «обвал холода» — на смену нестабильной погоде придет резкое понижение температур.