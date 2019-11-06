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Жизнь

Обвал холода: снег и сильный ветер обрушатся на Алтайский край после потепления

Резкое изменение погоды ожидается в Алтайском крае в выходные, а на рубеже текущей и следующей семидневок в регионе прогнозируют обвал холода, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Первый снег.
Первый снег.
Анна Зайкова.

По словам синоптика, в течение дня 8 ноября и сутки 9 ноября в крае прогнозируют неблагоприятные погодные явления.

Как уточнила Людмила Сырых, смена метеоусловий будет связана с тем, что на территорию края начнет оказывать влияние северо-атлантический циклон.

В итоге, несмотря на потепление до +10 градусов, в течение дня 8 ноября в регионе прогнозируют усиление ветра, скорость которого при порывах будет достигать 25 метров в секунду.

В большинстве районов края пройдут осадки, местами ожидается снег. В результате, к 9 ноября, в отдельных районах возможно установление временного снежного покрова.

На дорогах вероятна сильная гололедица.

В воскресенье — понедельник, согласно предварительному прогнозу, в крае ожидается «обвал холода» — на смену нестабильной погоде придет резкое понижение температур.

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