2 февраля
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Жизнь

Обвентилируют вопросики, споют шансон и «подушнят». 8 веселых стикеров в Telegram

Стикеры стали новым способом удобно и быстро общаться в Telegram. Если у Толкина был эльфийский язык, то у современной молодежи — смешные картинки с подписями. Altapress.ru нашел несколько интересных наборов.

Телеграм.
Телеграм.
Pixabay.com

Вот, например, стикеры с полицейскими. Мягкие розовые наручники для ареста и звуки колонии строгого режима на пианино прилагаются.

Стикеры &quot;Полиция&quot;.
Стикеры «Полиция».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Полиция&quot;.
Стикеры «Полиция».
tlgrm.ru

Для любителей сочетаний несочетаемого есть «Шлакоблокунь и его друзья»: свинера, люля-кебабочка и многие другие. Впервые мем со шлакоблокунем появился в 2013 году, но на него не обратили внимания. Зато в 2016 году он стал вирусным.

Стикеры &quot;Шлакоблокунь и друзья&quot;.
Стикеры «Шлакоблокунь и друзья».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Шлакоблокунь и друзья&quot;.
Стикеры «Шлакоблокунь и друзья».
tlgrm.ru

В стикерпаки отрисовывают еще и мемы, так отфотошопленный ъуъ-кот из Британии, который грозно машет маленькими лапками и ъуъкает. Со временем появилось много вариаций этого мема: «ъуъ как люблю» или «будиш рибов?».

Стикеры &quot;Ъуъ&quot;.
Стикеры «Ъуъ».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Ъуъ&quot;.
Стикеры «Ъуъ».
tlgrm.ru

Для ценителей русских классиков есть отдельный стикерпак. В нем столпы отечественной классики говорят то, что в книжках не допустит ни один редактор: там они могут зажечь или оставить вас культурно без комментариев.

Стикеры &quot;Классики говорят&quot;.
Стикеры «Классики говорят».
tlgrm.ru

Не остались без внимания советские мультфильмы. Так, в Telegram появился Карлсон. Он не только живет на крыше, но и устраивает игры с переодеванием, а Малыш философствует о том, что собака лучше жены.

Стикеры &quot;Карлсон&quot;.
Стикеры «Карлсон».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Карлсон&quot;.
Стикеры «Карлсон».
tlgrm.ru

Если хотите «подушнить» и привнести в чат атмосферу (не)легкого занудства, то для вас — стикеры с философами. Под видом «заумных умов» иногда скрываются самые простые люди.

Стикеры &quot;Философия&quot;.
Стикеры «Философия».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Философия&quot;.
Стикеры «Философия».
tlgrm.ru

Когда пассивная агрессия захлестывает и хочется сказать что-то в духе: «Мог бы и догадаться», с ответом помогут агрессивные гуси. Правда, есть в наборе и аппетитная запеченная птица с апельсинами, которая молчит.

Стикеры &quot;Гуси&quot;.
Стикеры «Гуси».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Гуси&quot;.
Стикеры «Гуси».
tlgrm.ru

Еще есть деловые кабанчики, которые готовы «обкашлять» все кофейные вопросики, «зарядить на точку человечка» и двинуться в центр при необходимости.

Стикеры &quot;Кобанчиком&quot;.
Стикеры «Кобанчиком».
tlgrm.ru
Стикеры &quot;Кобанчиком&quot;.
Стикеры «Кобанчиком».
tlgrm.ru

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