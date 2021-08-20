Обвиненные в бездействии сибирские пожарные ответили на нападки: «Одежда и аппарат расплавились»

Пожар произошел вечером 15 августа — на четвертом этаже 5-этажного дома загорелась квартира, огонь полностью охватил помещение.
В соцсетях опубликовали несколько видео с пожарными и пожаром, вызвавшие у жителей города массу гневных эмоций.
«Пламя плавно переходит по другим квартирам, приехали четыре машины с дырками на рукавах (шлангах), пожар не стали тушить. Только через час приехала еще одна машина и благополучно потушили уже сгоревшую квартиру», — отметил очевидец.
Пожарные рассказали изданию, как на самом деле развивалась ситуация.
«Мы прибыли первым подразделением. На помощь приехали еще две автоцистерны и автолестница от МЧС. Сразу же прокинули рукавную линию. Зашли в квартиру в аппаратах со сжатым воздухом. Иначе там просто нельзя было дышать. Из-за сильного задымления ничего не было видно. Жара была адская, мы сразу приступили к тушению. Поврежденный пожарный рукав оперативно заменили на резервный. Работы по тушению сразу продолжились», — отметил командир отделения Владислав Шадрин.
Пожарный Владимир Смирнов на видео показал, что произошло с защитной одеждой и инструментами — они расплавились.
«Боевая одежда и аппарат за спиной от температуры загорелись и расплавились. Это не костер, который тушится за две минуты, это квартира, которая была вся охвачена огнем. Нас всех ждут дома, и тушим мы с головой. Перед тем как что-то написать, подумайте», — обратился спасатель к жителям города.